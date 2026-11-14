‏مايكروسوفت تعلن استعادة الخدمات في جميع البيئات التي تأثرت سابقاً

أعلنت شركة ‏مايكروسوفت استعادة الخدمات في جميع البيئات التي تأثرت سابقاً.

وفي وقت لاحق أصدرت شركة مايكروسوفت إعتذار لتعطل خدماتها حيث قالت : نعتذر بشدة عن الاضطرابات التي تسببت بها هذه الحادثة لعملائنا وشركائنا. نحن ندرك الثقة التي يضعونها في خدماتنا، ونأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد للغاية. ونشهد تعافيًا واسع النطاق واستقرارًا في خدماتنا.

وأضافت الشركة في بيان لها : كانت هذه مشكلة تقنية لا علاقة لها بالأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي أو الوكلاء.

وتابعت : ونتجت الحادثة عن مشكلة حدثت أثناء ترقية سابقة لسعة الشبكة، وظهرت بعد تغيير حديث في الشبكة. وقد عالجنا المشكلة الأساسية، ونواصل استعادة الخدمة للعملاء والمناطق المتبقية.

وإختتمت : نظرًا لحجم الطلب، استعدنا الخدمات تدريجيًا، مع التحقق من استقرارها في كل مرحلة. ورغم أن ذلك استغرق وقتًا أطول، فقد ساعد في ضمان استعادة مستقرة للخدمات.