مفاجأة وراء عطل مايكروسوفت.. ما علاقة أشهر قط في بريطانيا بالأزمة؟

في واقعة أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عاد القط «لاري»، أشهر قط في بريطانيا والمقيم داخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينج ستريت، إلى دائرة الأضواء بالتزامن مع العطل التقني الواسع الذي ضرب خدمات شركة مايكروسوفت، وأثار ارتباكًا بين ملايين المستخدمين حول العالم.

وأثار الربط بين القط الشهير والأزمة التقنية حالة من الفضول، خاصة أن لاري أصبح على مدار سنوات شخصية مألوفة في المشهد السياسي البريطاني، وارتبط اسمه بالعديد من المواقف الطريفة التي شهدها مقر الحكومة.

لاري.. نجم داونينج ستريت الذي لا يغيب عن الأضواء

يُعد القط لاري واحدًا من أشهر الحيوانات في بريطانيا، إذ يقيم داخل مقر الحكومة البريطانية منذ عام 2011، بعدما جرى اختياره للمساعدة في مكافحة الفئران داخل المبنى التاريخي.

لكن مهمته الرسمية لم تمنعه من التحول إلى شخصية عامة تحظى باهتمام وسائل الإعلام، حيث ظهر في مناسبات عديدة أمام الكاميرات، وأصبح جزءًا من المشهد اليومي المحيط برؤساء الوزراء والمسؤولين البريطانيين.

ومع مرور الوقت، اكتسب لاري شهرة واسعة بسبب تصرفاته العفوية وظهوره المتكرر أمام الصحفيين والزوار، حتى أصبح من أبرز الوجوه غير السياسية المرتبطة بمقر رئاسة الوزراء.

عطل عالمي يربك مستخدمي مايكروسوفت

وفي سياق متصل، شهدت خدمات مايكروسوفت اضطرابًا تقنيًا واسعًا امتد إلى عدد من المنصات الرئيسية، من بينها Outlook وTeams وحزمة Microsoft 365، إلى جانب بعض خدمات التخزين السحابي ومساعد الذكاء الاصطناعي Copilot.

وتسببت الأزمة في صعوبة وصول المستخدمين إلى رسائل البريد الإلكتروني وإجراء الاجتماعات الافتراضية ومشاركة الملفات، كما امتدت آثارها إلى مؤسسات وشركات في عدة دول.

بدوره أثار حساب القط لاري، موجة من التعليقات الطريفة عبر منصة "إكس" بعد أن أرجع، مازحاً، سبب العطل الواسع الذي طال خدمات شركة "مايكروسوفت" الأميركية إلى قطة أخرى، زعم أنها قضمت الأسلاك.

وجاء في منشور على الحساب الرسمي للقط لاري عبر "إكس": "تم الكشف عن سبب العطل في خدمات مايكروسوفت"، مرفقاً بصورة متحركة تظهر قطة صغيرة تعض سلكاً أبيض.

ما السبب الحقيقي وراء عطل مايكروسوفت؟

أرجعت مايكروسوفت الاضطراب إلى مشكلات في البنية التحتية والخوادم، بعدما خرج عدد كبير منها عن الخدمة بصورة غير متوقعة، الأمر الذي أدى إلى انتقال الضغط إلى الخوادم المتبقية وتراجع قدرتها على الاستجابة لطلبات المستخدمين.

وأكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على تعرض أنظمتها لهجوم إلكتروني، بينما واصلت فرقها الفنية العمل على استعادة الخدمات ومعالجة الخلل.

وفي وقت سابق أعلن موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في رصد أعطال المواقع والخدمات الإلكترونية تلقي بلاغات واسعة النطاق بشأن أعطال في خدمات "مايكروسوفت" من 74 دولة وإقليماً.