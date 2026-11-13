انقطاع «مايكروسوفت» يضرب متاجر بريطانيا

أبلغت سلسلة متاجر كبرى في المملكة المتحدة عن مشاكل في أنظمتها الإلكترونية وسط استمرار انقطاع خدمة مايكروسوفت على مستوى العالم.



وفقا لصحيفة "صن" البريطانية، تم تحذير العملاء من عدم إمكانية استخدام بعض العمليات عبر الإنترنت.«أسدا» الأكثر تضرراًواجهت شركة أسدا مشاكل في موقعها الإلكتروني وبعض الخدمات عبر الإنترنت في أعقاب انقطاع خدمة مايكروسوفت، ويبدو أن ذلك أثر على تسجيلات العملاء وإعادة تعيين كلمات المرور.



وكتبت سلسلة المتاجر الكبرى على موقعها الإلكتروني: "بسبب انقطاع خدمة مايكروسوفت العالمية المستمر، لا يستطيع العملاء الجدد إكمال عملية التسجيل".

وأضافت: "كما أن العملاء غير قادرين على إجراء عمليات إعادة تعيين كلمة المرور أو تغيير البريد الإلكتروني."وتكشف محاولات تسجيل الدخول إلى حسابات العملاء عن رسالة تفيد بأن بائع التجزئة "يعاني حاليًا من انقطاع في الخدمة".



وقالت أسدا: "قد تواجه مشاكل في تسجيل الدخول أو التسجيل. نحن نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. نشكركم على صبركم".ومع ذلك، يبدو أن المتاجر لا تزال مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها بينما تعمل مايكروسوفت على حل المشكلة.



ذروة حجوزات عيد الميلاد

يأتي هذا في خضم ذروة اليوم بالنسبة للعملاء لحجز توصيلات الطعام لعيد الميلاد - وفقًا لمجلة The Grocer - حيث تشجع أسدا المتسوقين على "الحجز الآن" لفترات من 21 إلى 23 ديسمبر على موقعها الإلكتروني.



«تيسكو» و«موريسونز» لم تتأثرا



مع ذلك، يبدو أن متاجر السوبر ماركت البريطانية الكبرى الأخرى، بما في ذلك تيسكو وموريسونز، لم تتأثر بانقطاع الخدمة في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، كتبت سلسلة متاجر سينسبري على الإنترنت أن "تعطل مايكروسوفت هو أكثر شيء يشبه يوم الجمعة 13 على الإطلاق"، مع تأكيد العملاء أن عمليات توصيل الطعام مستمرة كالمعتاد.



انقطاع عالمي يتجاوز التسوق



يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه انقطاع خدمة مايكروسوفت العالمي في التأثير على ملايين المستخدمين والخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك عيادات الأطباء العامين والمستشفيات والمدارس.



وأكدت الشركة أن المشاكل لم تكن ناجمة عن هجمات إلكترونية - على الرغم من أن الشركة أشارت إلى أن الإصلاح لم يكن يسير "كما هو متوقع".



وفي أماكن أخرى، طُلب من المرضى الاتصال هاتفياً أو زيارة عيادات الأطباء العامين إذا كانت لديهم أي استفسارات عاجلة، وسيتعين تقديم طلبات الوصفات الطبية شخصياً في العيادة.

في حين طُلب من أولياء الأمور الاتصال باستقبالات المدارس إذا رغبوا في التواصل، في حين لا تزال خدمات البريد الإلكتروني معطلة.

