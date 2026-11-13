دون إطلاق صاروخ واحد.. إيران تستهدف شرايين البنية التحتية في أمريكا وأوروبا

كشف تحقيق لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن تصاعد الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى إيران ضد أهداف حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا، في تطور يعكس تحولًا في طبيعة المواجهة، من الهجمات الإلكترونية التقليدية إلى عمليات تُخلّف أضرارًا مادية مباشرة على الأرض، دون الحاجة إلى إطلاق صاروخ واحد.

وبحسب التحقيق، شهدت الفترة منذ الصيف الماضي سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت وبنى تحتية حيوية، من بينها محطات ضخ المياه في بلدات أمريكية، وشبكات اتصالات مرتبطة بناقلات نفط متجهة إلى ولاية تكساس، فضلًا عن أنظمة التبريد في متاجر أوروبية، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة مئات الثلاجات وإلحاق خسائر بالمنتجات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن إيران، التي كانت تُصنف سابقًا باعتبارها أقل تطورًا في مجال الهجمات السيبرانية مقارنة بالصين وروسيا وكوريا الشمالية، باتت تُظهر مستوى متزايدًا من القدرات والجرأة في استهداف المؤسسات والبنية التحتية الغربية، مع توسيع نطاق عملياتها لتتجاوز المؤسسات المصرفية والأهداف الرقمية التقليدية.

ووفقًا لخبراء الأمن السيبراني، تعتمد الهجمات الإيرانية على مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في حذف البيانات الحساسة، بينما يركز الثاني على اختراق وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وهي أنظمة تُستخدم في تشغيل وإدارة قطاعات حيوية، تشمل إشارات المرور ومضخات الصرف الصحي وشبكات الطاقة.

ونقلت «معاريف» عن نيكولاس أندرسن، القائم بأعمال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، تحذيره من تزايد التهديدات التي تستهدف هذه الأنظمة، مشيرًا إلى أن المكونات المسؤولة عن تشغيل البنية التحتية باتت عرضة بصورة متزايدة للهجمات المنسوبة إلى جهات إيرانية.

وسلط التقرير الضوء على مجموعة «سايبر أفنجرز» (CyberAv3ngers)، المعروفة أيضًا باسم «شهيد كاوه»، باعتبارها إحدى المجموعات الرئيسية المرتبطة بهذه العمليات، والتي تتبع القيادة السيبرانية الإيرانية، وفقًا للتقييمات الواردة في التحقيق.

وتُنسب إليها هجمات استهدفت شبكات مياه في الولايات المتحدة ومنشآت تبريد في متاجر أوروبية، وتسببت في حرائق وخسائر مادية وإتلاف كميات من الأغذية.

وفي سياق متصل، أشار شاليف جوليو، الرئيس التنفيذي لشركة «دريم» الإسرائيلية للأمن السيبراني، إلى أن طهران تستفيد من التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير هجماتها الإلكترونية وتسريع تنفيذها، من خلال تحليل الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الأمنية قبل معالجتها، بما يعزز قدرتها على استغلال نقاط الضعف في الأنظمة المستهدفة.

من جانبه، اعتبر سيرجي شيكيفيتش، مدير أبحاث استخبارات التهديدات في شركة «تشيك بوينت»، أن الهجمات الإيرانية تشهد تحولًا في نطاقها الجغرافي، مع تزايد التركيز على الولايات المتحدة وأوروبا، باعتبارهما ساحتين يمكن أن تحقق فيهما هذه العمليات تأثيرًا أوسع، في ظل وجود ثغرات أمنية في بعض أنظمتهما.

وفي السياق ذاته، نقل التقرير عن يوسي كاردي، رئيس القيادة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية، قوله إن إيران تعمل على استخلاص الدروس من المواجهات السابقة، وتطوير قدراتها استعدادًا لأي صراع مستقبلي، محذرًا من أن طبيعة التهديدات المقبلة قد تكون أكثر تعقيدًا وقوة.

وتعكس هذه التطورات تصاعد أهمية الفضاء السيبراني باعتباره ساحة جديدة للصراع الدولي، لم تعد تقتصر على سرقة المعلومات أو تعطيل المواقع الإلكترونية، بل امتدت إلى استهداف البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يجعل الهجمات الرقمية قادرة على إحداث تداعيات اقتصادية وأمنية ملموسة تضاهي آثار العمليات العسكرية التقليدية.