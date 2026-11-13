قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه
محافظ الدقهلية: منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد في مخبز المحافظة
محمد عبد المنعم يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثانية أمام مالاوي ومباراة نيس ضد باريس
الصين تحذر واشنطن من إساءة استخدام الرقابة على الصادرات وتشديد قيود تصدير الرقائق الإلكترونية
تصفيات أمم أفريقيا| التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة جزر القمر والكونغو
كيف يمثل التنسيق المصري السعودي حائط صد أمام تهديدات الأمن القومي العربي؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح
زامبيا تتعادل مع بوروندي في تصفيات أمم إفريقيا 2027
كيف تستغل جماعة الإخوان العمل الخيري والدعوي للتغلغل وجمع التبرعات في أوروبا؟.. خبير يوضح
الاستثمار: الشركات الأجنبية في مصر تعتمد على الموردين المحليين في توفير 63.6% من مدخلات الإنتاج
«دولة التلاوة» يفتح أبواب النجومية أمام القراء الشباب.. 25 ألف متسابق في الموسم الثاني وخطة لرعاية المواهب
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 أمام المغرب في تصفيات أوناف
مصرع شاب وإصابة 2 من أصدقائه في حـادث تصادم بشبين القناطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دون إطلاق صاروخ واحد.. إيران تستهدف شرايين البنية التحتية في أمريكا وأوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشف تحقيق لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن تصاعد الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى إيران ضد أهداف حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا، في تطور يعكس تحولًا في طبيعة المواجهة، من الهجمات الإلكترونية التقليدية إلى عمليات تُخلّف أضرارًا مادية مباشرة على الأرض، دون الحاجة إلى إطلاق صاروخ واحد.

وبحسب التحقيق، شهدت الفترة منذ الصيف الماضي سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت وبنى تحتية حيوية، من بينها محطات ضخ المياه في بلدات أمريكية، وشبكات اتصالات مرتبطة بناقلات نفط متجهة إلى ولاية تكساس، فضلًا عن أنظمة التبريد في متاجر أوروبية، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة مئات الثلاجات وإلحاق خسائر بالمنتجات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن إيران، التي كانت تُصنف سابقًا باعتبارها أقل تطورًا في مجال الهجمات السيبرانية مقارنة بالصين وروسيا وكوريا الشمالية، باتت تُظهر مستوى متزايدًا من القدرات والجرأة في استهداف المؤسسات والبنية التحتية الغربية، مع توسيع نطاق عملياتها لتتجاوز المؤسسات المصرفية والأهداف الرقمية التقليدية.

ووفقًا لخبراء الأمن السيبراني، تعتمد الهجمات الإيرانية على مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في حذف البيانات الحساسة، بينما يركز الثاني على اختراق وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)، وهي أنظمة تُستخدم في تشغيل وإدارة قطاعات حيوية، تشمل إشارات المرور ومضخات الصرف الصحي وشبكات الطاقة.

ونقلت «معاريف» عن نيكولاس أندرسن، القائم بأعمال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، تحذيره من تزايد التهديدات التي تستهدف هذه الأنظمة، مشيرًا إلى أن المكونات المسؤولة عن تشغيل البنية التحتية باتت عرضة بصورة متزايدة للهجمات المنسوبة إلى جهات إيرانية.

وسلط التقرير الضوء على مجموعة «سايبر أفنجرز» (CyberAv3ngers)، المعروفة أيضًا باسم «شهيد كاوه»، باعتبارها إحدى المجموعات الرئيسية المرتبطة بهذه العمليات، والتي تتبع القيادة السيبرانية الإيرانية، وفقًا للتقييمات الواردة في التحقيق.

 وتُنسب إليها هجمات استهدفت شبكات مياه في الولايات المتحدة ومنشآت تبريد في متاجر أوروبية، وتسببت في حرائق وخسائر مادية وإتلاف كميات من الأغذية.

وفي سياق متصل، أشار شاليف جوليو، الرئيس التنفيذي لشركة «دريم» الإسرائيلية للأمن السيبراني، إلى أن طهران تستفيد من التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير هجماتها الإلكترونية وتسريع تنفيذها، من خلال تحليل الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الأمنية قبل معالجتها، بما يعزز قدرتها على استغلال نقاط الضعف في الأنظمة المستهدفة.

من جانبه، اعتبر سيرجي شيكيفيتش، مدير أبحاث استخبارات التهديدات في شركة «تشيك بوينت»، أن الهجمات الإيرانية تشهد تحولًا في نطاقها الجغرافي، مع تزايد التركيز على الولايات المتحدة وأوروبا، باعتبارهما ساحتين يمكن أن تحقق فيهما هذه العمليات تأثيرًا أوسع، في ظل وجود ثغرات أمنية في بعض أنظمتهما.

وفي السياق ذاته، نقل التقرير عن يوسي كاردي، رئيس القيادة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية، قوله إن إيران تعمل على استخلاص الدروس من المواجهات السابقة، وتطوير قدراتها استعدادًا لأي صراع مستقبلي، محذرًا من أن طبيعة التهديدات المقبلة قد تكون أكثر تعقيدًا وقوة.

وتعكس هذه التطورات تصاعد أهمية الفضاء السيبراني باعتباره ساحة جديدة للصراع الدولي، لم تعد تقتصر على سرقة المعلومات أو تعطيل المواقع الإلكترونية، بل امتدت إلى استهداف البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يجعل الهجمات الرقمية قادرة على إحداث تداعيات اقتصادية وأمنية ملموسة تضاهي آثار العمليات العسكرية التقليدية.

الهجمات السيبرانية إيران الولايات المتحدة أوروبا روسيا الهجمات الإيرانية وكالة الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

ضربة أمنية ببورسعيد.. ضبط المتهمين بسرقة محل صاغة واستعادة 1 كيلو من المشغولات الذهبية والفضية

محافظ بورسعيد يزور دار «حياة» للمسنين لقضاء الإجازة الأسبوعية مع كبار السن و إدخال البهجة عليهم

محافظ بورسعيد يواصل جولته الإنسانية خلال العطلة الأسبوعية

قافلة طبية

دمياط: مديرية الصحة تنظم قافلة طبية تقدم خدماتها لـ 1018 مواطنا في كفر سعد

بالصور

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد