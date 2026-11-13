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عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 أمام المغرب في تصفيات أوناف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 أمام المغرب في تصفيات أوناف

عبد الستار صبرى
عبد الستار صبرى
عمرو مصطفى

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2010، ومدربه عبدالستار صبري عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة نظيره المغربي، التي تنطلق في السادسة مساء اليوم (الجمعة) على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة.
 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

مروان أحمد  (1) - حسام علام (22) ’  محمد عادل (3) ’  يوسف أنور (15) ’ الحضري عصام (2) ’ عمار جاب الله (13) ’ محمد "كوستا" (11) ’ ياسين الحاوي (21) ’  يوسف عبدالحفيظ (12) ’   عمر شابون (25) ’  خالد حسن (7).

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: ياسين نيازي (16) – براء عمر (17) -  عمر طارق(5) - حسين خليفة (8) – عمار عويس(4)  – خالد جمال (24) – عمر علاء "سنجاري" (9) - ياسين مصطفى (20)– حازم عاطف (19).

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في هذه التصفيات بالفوز على نظيره التونسي (2 – 1) في الجولة الافتتاحية، بينما خسر المنتخب المغربي أمام الجزائر بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

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