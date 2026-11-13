الأوقاف: إقبال جماهيري يعكس اهتمام الأسر المصرية بالمواهب القرآنية

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتقدمين للمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، مقارنة بنحو 14 ألف متقدم في الموسم الأول.

تيسير استقبال المتقدمين

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن التصفيات استمرت على مدار الأشهر الماضية، وأُجريت على مستوى الجمهورية في 10 محافظات، بهدف تيسير استقبال المتقدمين وتحقيق أكبر قدر من العدالة والتنوع الجغرافي في اختيار المواهب.

وأشار إلى أن هذا الإقبال يعكس اهتمام الأسرة المصرية باكتشاف مواهب أبنائها وقدراتهم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، مؤكدًا أن فتح أبواب التميز في مجال يدفع إلى اكتشاف المواهب والإبداع في مجالات أخرى.

9 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرسمية

وأضاف أن الموسم الأول حقق أكثر من 9 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرسمية، وهو رقم غير مسبوق، مؤكدًا أن البرنامج نجح في جمع الأسر المصرية حول معاني الجمال والتنافس الإيجابي وتشجيع المواهب القرآنية.

استمرار الريادة المصرية في تلاوة القرآن

ولفت إلى أن التصفيات شهدت منافسة قوية نظرًا لجودة الأصوات والمواهب المتقدمة، مشددًا على أن لجان التحكيم تعتمد معايير علمية منضبطة لاختيار أفضل المتسابقين، بما يسهم في استمرار الريادة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.