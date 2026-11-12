الأوقاف: دولة التلاوة يسهم في مكافحة التطرف بتذوق الجمال

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن برنامج «دولة التلاوة» يتجاوز فكرة اكتشاف المواهب القرآنية، ليقدم إسهامًا إيجابيًا في مواجهة التطرف، من خلال ترسيخ تذوق الجمال والتفاف الجمهور حول محتوى إيجابي يرتبط بفنون تلاوة القرآن الكريم.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية، إن البرنامج يمثل حالة متكاملة لإحياء سمات الشخصية المصرية الحميدة والفريدة، التي استمرت وترسخت عبر طبقات متعاقبة من الحضارة، موضحًا أن اختيارات أسماء الله الحسنى التي تحملها مواسم البرنامج ترتبط بهذه السمات.

وأضاف أن اختيار اسم الله «الودود» للموسم الأول، واسم الله «اللطيف» للموسم الثاني، يأتي في إطار ترسيخ معاني الجمال والذائقة المصرية المستنيرة، مشيرًا إلى أن البرنامج يعيد الاهتمام بالحناجر المصرية وفنون الترتيل والتجويد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن تذوق الجمال والالتفاف حول شيء إيجابي يمثلان أحد أوجه الإسهام في مكافحة التطرف، متسائلًا عن مدى أهمية عودة الأسرة المصرية للاجتماع حول محتوى واحد، قائلًا: «ابتدينا نشوف الأسرة ترجع تلتف حول شيء واحد وتقعد بكل فئاتها العمرية، الجد قاعد والجدة قاعدة والطفل قاعد والشاب قاعد».

وأشار رسلان إلى أن اجتماع مختلف الأجيال لمتابعة البرنامج يعكس قدرته على تقديم محتوى يجمع الأسرة المصرية، ويعزز ارتباطها بالقيم الإيجابية وفنون التلاوة القرآنية، بدلًا من اقتصار دوره على اكتشاف الأصوات الجديدة.