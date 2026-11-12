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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سكودا Slavia 2026 بتصميم السيدان.. المواصفات الكاملة

سكودا Slavia 2026
سكودا Slavia 2026
صبري طلبه

تقدم سكودا Slavia 2026 في الأسواق العالمية ضمن فئة سيارات السيدان، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية ووسائل الراحة، وظهر الجيل الأول من هذا الطراز للمرة الأولى عالميًا عام 2021، وصولًا إلى هذا الإصدار.

أبعاد سكودا Slavia 2026

تأتي سكودا Slavia 2026 بطول إجمالي يبلغ 4,541 مم، وعرض يصل إلى 1,752 مم، وارتفاع يبلغ 1,507 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,651 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، مع وزن يصل إلى 1,256 كجم دون ركاب، ومساحة صندوق الأمتعة، التي تبلغ 521 لترًا.

سكودا Slavia 2026

محرك بنزين تيربو بقوة 115 حصانًا 

تعتمد السيارة سكودا Slavia 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، بسعة 1.0 لتر موزعة على 3 أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 115 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 178 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، دفع أمامي.

تجهيزات سكودا Slavia 2026

تعتمد سكودا Slavia 2026 على شاشة معلومات وترفيه بقياس 10 بوصات، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وتضم السيارة أيضًا شاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة، إلى جانب نظام صوتي يحمل اسم سكودا ويتكون من 8 سماعات.

سكودا Slavia 2026

وتشمل التجهيزات مقودًا متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من الأوامر، فضلًا عن شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول، وإضاءة داخلية محيطية، ومقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس.

سكودا Slavia 2026

وتتوفر سكودا Slavia 2026 بمثبت للسرعة، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، نظام الثبات الإلكتروني، نظام التحكم في الجر.

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