تعد سكودا أوكتافيا واحدة من أشهر سيارات السيدان المقدمة في السوق السعودي، حيث تقدم عبر مجموعة متنوعة من التجهيزات الفنية والتقنية، عبر فئتين هما Selection وRS.

أبعاد سكودا أوكتافيا

تأتي سكودا أوكتافيا 2026 بطول يبلغ 4709 ملليمترات، وعرض يصل إلى 2003 ملليمترات، وارتفاع يبلغ 1470 ملليمترًا، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2681 ملليمترًا، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 600 لتر.

سكودا أوكتافيا

محرك فئة Selection

تعتمد الفئة الأولى Selection على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 150 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

سكودا أوكتافيا

وتستطيع هذه النسخة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومترًا في الساعة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 17.8 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 45 لترًا.

سكودا أوكتافيا

محرك وأداء فئة RS عالية التجهيز

تأتي سكودا أوكتافيا RS بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 265 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 370 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع استمرار الاعتماد على نظام الدفع الأمامي.

سكودا أوكتافيا

وتحتاج هذه النسخة إلى 6.4 ثانية فقط للوصول من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 15.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان بسعة 50 لترًا.

سكودا أوكتافيا

أسعار سكودا أوكتافيا 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار سكودا أوكتافيا موديل 2026 في السعودية من 131,000 ريال لفئة Selection، بينما يبلغ سعر فئة RS نحو 164,640 ريالًا.