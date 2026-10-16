قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتمسك باستمرار بن شرقي وتجديد عقده.. تفاصيل
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا للانضمام للتكتل
فخري الفقي: القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات خلال العام المالي الجاري
فخري الفقي: جذب الاستثمارات يتطلب توفير مناخ مناسب للقطاع الخاص
كانت متجهة إلى القاهرة.. نجاة ركاب طائرة يمنية بعد سقوط صاروخين قرب مطار عدن
تحذيرات من فيضانات جديدة في إسطنبول.. والأمطار القياسية تودي بحياة 3 أشخاص | صور
القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل في كفر الشيخ
شاهد| أمطار إسطنبول تغير لون مياه البحر إلى البني على شواطئ البوسفور والقرن الذهبي | صور
التخطيط: تعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع
باكستان: يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتعزيزها
سر غياب نجم الزمالك عن مواجهة الجيش الرواندي.. تفاصيل
لا تعديلات دستورية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي مش هيترشح بعد انتهاء مدته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سكودا أوكتافيا 2026 في السوق السعودي

سكودا أوكتافيا
سكودا أوكتافيا
صبري طلبه

تعد سكودا أوكتافيا واحدة من أشهر سيارات السيدان المقدمة في السوق السعودي، حيث تقدم عبر مجموعة متنوعة من التجهيزات الفنية والتقنية،  عبر فئتين هما Selection وRS.

أبعاد سكودا أوكتافيا 

تأتي سكودا أوكتافيا 2026 بطول يبلغ 4709 ملليمترات، وعرض يصل إلى 2003 ملليمترات، وارتفاع يبلغ 1470 ملليمترًا، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2681 ملليمترًا، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 600 لتر.

سكودا أوكتافيا 

محرك فئة Selection 

تعتمد الفئة الأولى Selection على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر، مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته 150 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

سكودا أوكتافيا 

وتستطيع هذه النسخة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومترًا في الساعة، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 17.8 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 45 لترًا. 

سكودا أوكتافيا 

محرك وأداء فئة RS عالية التجهيز 

تأتي سكودا أوكتافيا RS بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 265 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 370 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع استمرار الاعتماد على نظام الدفع الأمامي.

سكودا أوكتافيا 

وتحتاج هذه النسخة إلى 6.4 ثانية فقط للوصول من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 15.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان بسعة 50 لترًا. 

سكودا أوكتافيا 

أسعار سكودا أوكتافيا 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار سكودا أوكتافيا موديل 2026 في السعودية من 131,000 ريال لفئة Selection، بينما يبلغ سعر فئة RS نحو 164,640 ريالًا.

سكودا أوكتافيا سكودا أوكتافيا 2026 سكودا أوكتافيا أسعار سكودا أوكتافيا أسعار سكودا أوكتافيا 2026 أسعار سكودا أوكتافيا 2026 في السوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

الطقس في مصر

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

ترشيحاتنا

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن يختتم جولته في سوهاج بلقاء تنظيمي موسع.. تأكيد على دعم الدولة وتعزيز التنسيق بين قيادات الحزب والكوادر

مصطفى أبو بكر

المؤتمر بأسيوط: رسائل الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر تؤكد الحفاظ على الدولة

المحليات

الإصلاح والنهضة : «محليات مصر» تؤهل جيلا جديدا من الكوادر الشبابية

بالصور

تبرز رشاقتها.. ميس حمدان بإطلالة ذهبية وسوداء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بفستان لامع.. مي سليم تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رفقة أشرف زكي وابنتها.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

روجينا
روجينا
روجينا

اليوم الثاني من مهرجان الجونة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| صور

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد