بتصميم واجن .. ماذا تقم سكودا سوبيرب واجن 2026 الجديدة؟

تمتلك سكودا سجلًا طويلًا في صناعة السيارات، حيث نجحت الشركة التشيكية على مدار سنوات في تقديم طرازات متنوعة شملت الفئات الاقتصادية والعائلية والرياضية.

وتأتي سوبيرب ضمن أبرز الاصدارات القوية التي قدمتها العلامة، والتي حافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال تقديم سكودا سوبيرب واجن موديل 2026، ذات الطابع العائلي الرحب.

سكودا سوبيرب واجن 2026

أبعاد سكودا سوبيرب واجن 2026

تعتمد سكودا سوبيرب واجن 2026 على هيكل من فئة السيارات متوسطة الحجم بنمط ستيشن واجن، ويبلغ طول السيارة 4902 مم، بينما يصل عرضها إلى 1849 مم، مع ارتفاع يبلغ 1482 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2841 مم، كما توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 690 لترًا.

محرك سكودا سوبيرب واجن 2026

تعتمد السيارة سكودا سوبيرب واجن 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، ويتكون من 4 أسطوانات، ليولد قوة تصل إلى 190 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

سكودا سوبيرب واجن 2026

وتحقق سكودا سوبيرب واجن معدل استهلاك وقود يبلغ 14.4 كيلومترًا لكل لتر، كما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى مدة زمنية تستغرق حوالي 7.8 ثانية فقط للتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سكودا سوبيرب واجن 2026

داخلية سكودا سوبيرب واجن 2026

تحمل المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات منها شاشة معلومات وترفيه بقياس 13 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات، كما تضم السيارة شاشة عرض على الزجاج الأمامي، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وقاعدة شحن لاسلكية للهواتف الذكية في الصف الأمامي.

سكودا سوبيرب واجن 2026

سكودا سوبيرب واجن 2026 ووسائل الأمان

زودت السيارة سكودا سوبيرب واجن 2026 بمجموعة متنوعة من الوسائد الهوائية تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى وسادة هوائية خاصة بركبة السائق ووسادة أمامية وسطية، وتضم السيارة كذلك أنظمة إلكترونية متعددة تشمل مكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر.

سكودا سوبيرب واجن 2026

كما زودت السيارة ببرنامج الثبات الإلكتروني، وتقنية تثبيت السرعة المتكيف، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتحذير حركة المرور الخلفية، ونظام مراقبة إجهاد السائق، فضلًا عن حساسات ركن أمامية وخلفية مع نظام مساعد لركن السيارة، وقفل مركزي للأبواب، مع بصمة داخلية وخارجية.