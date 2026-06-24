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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سكودا تكشف عن أكبر سيارة كهربائية في تاريخها بمدى يتجاوز 640 كيلومترًا

سكودا بيك 2026
سكودا بيك 2026
عزة عاطف

تابعت شركة "سكودا" التشيكية هجومها الكهربائي الموسع لعام 2026 الحالي بالكشف رسميا عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة والجديدة كليا "بيك" (Peaq)، لتصبح رسميا الطراز الأكبر والأفخم في تاريخ تشكيلة الصانع التشيكي الكهربائية. 

وتأتي السيارة ماديا بأبعاد تتخطى طراز "كودياك" الشهير لتستهدف العائلات الباحثة عن توازن مثالي بين الرحابة اللوجستية والاعتمادية المستدامة.

لغة تصميم Modern Solid وأبعاد تضمن راحة الكابينة

تعد "بيك" الطراز الأحدث الذي يتبنى لغة التصميم المستقبلية لسكودا المعروفة باسم Modern Solid؛ حيث يبلغ طول الهيكل ماديا 4874 مم مع قاعدة عجلات تمتد بطول 2965 مم. 

وبهذه القياسات الهندسية، تأتي السيارة أقصر بمقدار 185 مم مقارنة بطراز "هيونداي آيونيك 9" الفخم، مما يجعلها مرنة وسهلة التوجيه والمناورة داخل المدن دون التضحية بالمساحة الداخلية. 

وتتميز السيارة توثيقيا بوجود مقابض أبواب مدمجة تختفي داخل الهيكل آليا لتحسين الأيروديناميكية والتدفق الهوائي.

ثلاث منظومات حركة كهربائية ومدى تشغيل يتخطى 400 ميل

تتوفر السيارة استثماريا عبر ثلاث خيارات مختلفة من المحركات لتلبية كافة متطلبات القيادة والمبيعات. الفئة الأولى Peaq 60 تعتمد ماديا على بطارية بسعة 63 كيلوواط/ساعة بمحرك خلفي يولد قوة 204 أحصنة. 

الفئة الثانية Peaq 90 تمثل الخيار طويل المدى المزود ببطارية أكبر سعة 91 كيلوواط/ساعة ومحرك خلفي يولد قوة 286 حصانا، مما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 402 ميل بالشحنة الواحدة. 

أما الفئة الثالثة والأعلى Peaq 90x الرياضية فتنقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع كلي بمحركين يولدان قوة إجمالية تبلغ 299 حصانا، لتتسارع ميكانيكيا من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.7 ثوان. 

وتدعم السيارة الشحن السريع الفوري بنظام DC بقوة تصل إلى 199 كيلوواط، مما يتيح إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 28 دقيقة فقط.

مقصورة ذكية مستدامة وخيار سبورت لاين لعشاق الديناميكية

ركز مهندسو سكودا برمجيا وهندسيا على تعزيز الاستدامة البيئية؛ حيث تدمج الكابينة ما يزيد على 50 كم من المواد المعاد تدويرها في الفرش والديكورات الداخلية. 

وتتألق القمرة الرقمية بشاشة معلومات ترفيهية عمودية بمقاس 13.6 بوصة مع لوحة عدادات رقمية واضحة بمقاس 10 بوصات. 

وللمستهلكين الراغبين في لمسة أكثر تميزا في صالات العرض، تتيح الشركة خيار Sportline الذي يضيف لمسات سوداء لامعة على الشاسيه الخارجي، وسقفا أسود متباينا، بجانب مقاعد رياضية حاضنة وعجلة قيادة ثلاثية الأذرع لإضفاء هوية هجومية مادية متميزة داخل المقصورة.

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