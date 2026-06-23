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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اتحاد عمالقة السيارات الأوروبية لمواجهة الخطر الصيني

السيارات الصينية 2026
السيارات الصينية 2026
عزة عاطف

تخوض كبرى شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكلاسيكية معركة استثمارية ولوجستية حاسمة للحفاظ على مكانتها في صالات العرض العالمية؛ إثر التوسع السريع والصارم للمنافسين الصينيين في الأسواق الآسيوية والأوروبية على حد سواء خلال عام 2026 الحالي. 

ولمواجهة هذا النفوذ المادي المتصاعد، قررت الشركات العريقة تنحية الخلافات التجارية جانبًا والبدء في دمج مواردها المالية والهندسية لتسريع وتيرة تطوير البرمجيات وأنظمة القيادة الذكية الرقمية بشكل مشترك وموحد تداركًا للوقت.

مشروع "S-CORE" يجمع العمالقة الثلاثة الألمان وستيلانتيس تحت مظلة واحدة

شهدت الساحة الهندسية مؤخرًا انضمام كيانات صناعية عملاقة مثل مجموعة "ستيلانتيس" ومجموعة "تراتون" للنقل الثقيل إلى مؤسسة “إكليبس”، وهي واحدة من أضخم المؤسسات البرمجية مفتوحة المصدر في العالم. 

وتأتي هذه الخطوة اللوجستية لتدمج جهودهم رسميًا مع "الثلاثي الألماني الكبير" المكون من مجموعات "بي إم دبليو" (BMW)، “مرسيدس-بنز”، ومجموعة “فولكس فاجن”، بالإضافة إلى كبار الموردين ماديًا مثل “بوش”، و(ZF Friedrichshafen)، و"شيفلر" (Schaeffler)؛ لتطوير مشروع موحد يحمل اسم "S-CORE" مخصص لبناء معمارية برمجية موحدة لشاسيه سيارات المستقبل.

عقود من التخطيط الصيني الصامت تفجر أزمة تنافسية في أوروبا

تؤكد التقارير التوثيقية والتحليلات اللوجستية أن الصعود المرعب لصناعة السيارات الصينية لم يحدث فجأة أو بين عشية وضحاها، بل كان نتاج عقود من التخطيط الصامت والاستثمار المادي المكثف في سلاسل توريد البطاريات والرقائق الإلكترونية. 

وبمجرد ضبط وتيرة الإنتاج التجاري، انطلقت الشركات الصينية بقوة لفرض واقع تكنولوجي يصعب إيقافه برمجِيًا؛ حيث نجحت في تقديم مركبات كهربائية وذكية متكاملة بأسعار هجومية أقل بكثير من كلفة التصنيع الأوروبية، مما دفع عمالقة القارة العجوز لفتح أبواب التعاون الشامل لمحاولة سد الفجوة الرقمية الفورية.

يرى خبراء أسواق المبيعات أن دمج جهود الشركات الأوروبية قد يواجه ثغرة مادية كبرى تتعلق ببطء اتخاذ القرارات وآليات الابتكار المشترك؛ حيث تميل اللجان الأوروبية إلى الإفراط في المناقشات ووضع الأطر التنظيمية المعقدة، في حين تتحرك المصانع الصينية هندسيًا واستثماريًا بسرعة فائقة تعتمد على التنفيذ الفوري والاختبار الميداني السريع دون انتظار. 

ويمثل عام 2026 حجر الزاوية لمعرفة مدى نجاح مشروع "S-CORE" في صياغة أنظمة تشغيل مرنة وموحدة داخل الكابينة، تضمن حماية الحصة السوقية للشركات التاريخية وتفادي شبح التراجع اللوجستي أمام التكتلات الآسيوية المهيمنة.

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