قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة بتوزيع كتيبات المفاهيم على جميع الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة
كندا: مقتل ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بحى يهودي بمونتريال
السنغال في مأزق.. مهمة معقدة لأسود التيرانجا في كأس العالم 2026
سلطان عمان يبحث مع وفد إيراني مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران
"معلومات الوزراء": توقعات بارتفاع حجم سوق اقتصاد المبدعين عالميًا إلى 314 مليار دولار خلال عام 2026
ناجي الشهابي: عجز 12 مجلسًا تصديريًا جرس إنذار.. ونحتاج سياسات جديدة لجعل مصر مصنعًا عالميًا
الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالبساتين وضبط منتحلة صفة طبيب
خلال مباراة الأردن والجزائر.. وفاة و8 مصابين في حادث تدافع جماهيري بعمّان
خليل البلوشي: فخور بما قدمته المنتخبات العربية في كأس العالم
وزير التخطيط: نمتلك ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي واتخاذ القرار التنموي على أسس علمية
أسعار الذهب تواصل السقوط.. عيار 21 يخسر 100 جنيه والجنيه الذهب يتراجع 700 جنيه
من الظل إلى الأضواء.. نجوم عرب خطفوا أنظار العالم وأشعلوا مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها بسبب عيب خطير

لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026
عزة عاطف

تواجه مجموعة "جاجوار لاند روفر" (JLR) أزمة لوجستية واستثمارية حادة؛ إثر إعلانها المفاجئ عن إصدار قرار بوقف البيع الفوري (Stop-sale order) واستدعاء طوعي موسع لشاحناتها الرياضية الفاخرة الأكثر مبيعًا حول العالم. 

وجاء هذا القرار الحاسم بعد أن كشفت الاختبارات التقنية التوثيقية والداخلية للمصنع عن وجود خلل ميكانيكي مادي في منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق، مما يهدد سلامة الملاك في صالات العرض ويضع الشركة أمام معضلة مالية ممتدة لعام 2026 الحالي.

استدعاء طوعي يطير بـ 7 موديلات من خطوط الإنتاج والوكلاء

أكد متحدث رسمي باسم مجموعة "JLR" صحة الأنباء المتداولة؛ مشيرًا إلى أن الشركة بصدد تنفيذ حملة استدعاء لوجستية كبرى تشمل طرازات “رينج روفر”، “ديفندر” و"ديسكفري" المصنعة في الفترة ما بين أبريل من عام 2019 وحتى يونيو من عام 2026. 

ورغم أن الإدارة الفنية لم تكشف ماديًا عن العدد الدقيق للمركبات المتضررة من هذا الخلل الهيكلي، إلا أن شمول الاستدعاء لـ 7 سنوات طرازية متتالية يعكس حجم الضغوط الهندسية التي تواجهها خطوط التجميع حاليًا لتفادي أي ثغرات برمجِية أو ميكانيكية قد تضر بسلامة السائقين.

غياب التقارير الفورية عن الحوادث والشركة تسبق الهيئات الفيدرالية

جاء قرار وقف المبيعات الاختياري من قِبل الصانع البريطاني المملوك لمجموعة تاتا بشكل استباقي ومادي؛ حيث لم يظهر مستند الاستدعاء رسميًا على الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا (NHTSA) إلا بعد ساعات من صدور التوجيهات الداخلية للوكلاء. 

وطمأنت الشركة المستهلكين مؤكدة عدم تسجيل أو رصد أي حالات فشل مادي للوسائد الهوائية أو وقوع حوادث وإصابات على الطرقات العامة حتى تاريخ صدور القرار، وأن الفحص البرمجِي والميكانيكي الدقيق للشاسيه والقطع المستهدفة سيتم بالكامل داخل مراكز الصيانة المعتمدة مجانًا للمتضررين.

لاند روفر ديفندر 2026

ثغرات الجودة الممتدة تفرض كلفة استثمارية باهظة على علامة JLR

يرى خبراء قطاع السيارات أن تكرار المشاكل المتعلقة بالموثوقية وجودة المكونات المادية داخل طرازات جاجوار لاند روفر بات يشكل عبئًا استثماريًا ثقيلًا يتسبب في خسائر مالية فادحة ناتجة عن كلفة الاستدعاءات اللوجستية المتلاحقة وضمان السيارات. 

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس تحاول فيه المجموعة إعادة صياغة هويتها التجارية وتحديث بنيتها الرقمية والميكانيكية لمواكبة متطلبات الأسواق الفاخرة؛ مما يفرض على الإدارة الهندسية تشديد الرقابة وتفكيك العيوب المصنعية فورًا للحفاظ على ثقة المشترين داخل صالات العرض العالمية.

لاند روفر ديفندر 2026 عيوب وسائد رينج روفر الهوائية استدعاء سيارات ديفندر وديسكفري توكيل لاند روفر رينج روفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

الأرصاد

موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب

ترشيحاتنا

لقاء المهندسين ووزيرة التنمية المحلية والبيئة

المهندسين تبحث مع التنمية المحلية إنشاء منصة لضبط ملف التصالح بمخالفات البناء

شراكة

واجهة ساحلية بالساحل الشمالي تدخل مرحلة التشغيل مع إطلاق أنشطة تجارية ورياضية ..تفاصيل

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

إنشاء منصة رقمية لتفعيل منظومة الإشراف على مخالفات البناء

بالصور

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها بسبب عيب خطير

لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026

الإسماعيلية.. ضبط 650 كجم مكرونة غير مدون عليها تاريخ إنتاج في أبو صوير

الحملة
الحملة
الحملة

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت الشرقية ويوجه بميكنة مستشفى منيا القمح وتحسين الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد