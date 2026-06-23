رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها بسبب عيب خطير

تواجه مجموعة "جاجوار لاند روفر" (JLR) أزمة لوجستية واستثمارية حادة؛ إثر إعلانها المفاجئ عن إصدار قرار بوقف البيع الفوري (Stop-sale order) واستدعاء طوعي موسع لشاحناتها الرياضية الفاخرة الأكثر مبيعًا حول العالم.

وجاء هذا القرار الحاسم بعد أن كشفت الاختبارات التقنية التوثيقية والداخلية للمصنع عن وجود خلل ميكانيكي مادي في منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق، مما يهدد سلامة الملاك في صالات العرض ويضع الشركة أمام معضلة مالية ممتدة لعام 2026 الحالي.

استدعاء طوعي يطير بـ 7 موديلات من خطوط الإنتاج والوكلاء

أكد متحدث رسمي باسم مجموعة "JLR" صحة الأنباء المتداولة؛ مشيرًا إلى أن الشركة بصدد تنفيذ حملة استدعاء لوجستية كبرى تشمل طرازات “رينج روفر”، “ديفندر” و"ديسكفري" المصنعة في الفترة ما بين أبريل من عام 2019 وحتى يونيو من عام 2026.

ورغم أن الإدارة الفنية لم تكشف ماديًا عن العدد الدقيق للمركبات المتضررة من هذا الخلل الهيكلي، إلا أن شمول الاستدعاء لـ 7 سنوات طرازية متتالية يعكس حجم الضغوط الهندسية التي تواجهها خطوط التجميع حاليًا لتفادي أي ثغرات برمجِية أو ميكانيكية قد تضر بسلامة السائقين.

غياب التقارير الفورية عن الحوادث والشركة تسبق الهيئات الفيدرالية

جاء قرار وقف المبيعات الاختياري من قِبل الصانع البريطاني المملوك لمجموعة تاتا بشكل استباقي ومادي؛ حيث لم يظهر مستند الاستدعاء رسميًا على الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا (NHTSA) إلا بعد ساعات من صدور التوجيهات الداخلية للوكلاء.

وطمأنت الشركة المستهلكين مؤكدة عدم تسجيل أو رصد أي حالات فشل مادي للوسائد الهوائية أو وقوع حوادث وإصابات على الطرقات العامة حتى تاريخ صدور القرار، وأن الفحص البرمجِي والميكانيكي الدقيق للشاسيه والقطع المستهدفة سيتم بالكامل داخل مراكز الصيانة المعتمدة مجانًا للمتضررين.

لاند روفر ديفندر 2026

ثغرات الجودة الممتدة تفرض كلفة استثمارية باهظة على علامة JLR

يرى خبراء قطاع السيارات أن تكرار المشاكل المتعلقة بالموثوقية وجودة المكونات المادية داخل طرازات جاجوار لاند روفر بات يشكل عبئًا استثماريًا ثقيلًا يتسبب في خسائر مالية فادحة ناتجة عن كلفة الاستدعاءات اللوجستية المتلاحقة وضمان السيارات.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس تحاول فيه المجموعة إعادة صياغة هويتها التجارية وتحديث بنيتها الرقمية والميكانيكية لمواكبة متطلبات الأسواق الفاخرة؛ مما يفرض على الإدارة الهندسية تشديد الرقابة وتفكيك العيوب المصنعية فورًا للحفاظ على ثقة المشترين داخل صالات العرض العالمية.