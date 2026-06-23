شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري.

1- سوزوكي إسبريسو

تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو ‏ على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي يولد قوة 67 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 239 لترًا .

أما عن سعر السيارة سوزوكي إسبريسو ‏، فتاتي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 650 ألف جنيه.

2- ميتسوبيشي ميراج

تأتي ميتسوبيشي ميراج بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي بقوة 78 حصانًا وعزم دوران 100 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وتوفر السيارة خزان وقود بسعة 35 لترًا.

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج‏، فتاتي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر ‏‏‏760 ‏ألف جنيه.‏

3- سوزوكي سويفت

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي يولد قوة 82 حصانًا وعزم دوران 113 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بمتوسط استهلاك للوقود يبلغ نحو 18 كيلومتر لكل لتر.

أما عن سعر السيارة سوزوكي سويفت ‏:

- الفئة الأولي بسعر ‏‏775 ألف جنيه ‏

- الفئة الثانية بسعر ‏800 ألف جنيه ‏

4- أوبل كورسا

تاتي أوبل كورسا بمحرك تربو سعة 1200 سي سي قادر على توليد 130 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة أوبل كورسا‏، فتاتي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و‏ 250 الف جنيه.‏

5- سيات إبيزا

تعتمد سيات إبيزا على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 152 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

أما عن سعر السيارة سيات إبيزا‏: ‏

‏- الفئة الأولي بسعر مليون و ‏‏‏149 ألف جنيه. ‏

‏- الفئة الثانية بسعر مليون و ‏‏369 ‏ألف جنيه. ‏