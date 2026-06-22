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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

على قد الإيد.. أسعار سوزوكى ماروتى المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏      ‏

 

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سوزوكى ماروتى ‏موديل 2007‏.‏

تعتمد السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2007‏، على محرك بنزين صغير اقتصادي مكون من 3 أسطوانات (سلندر)، وبسعة 800 سي سي (تحديداً 796 سي سي)، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 37 حصانا عند 5000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 59 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 4 سرعات أو 5 سرعات في بعض النسخ.

تتميز السيارة سوزوكى ماروتى ‏ موديل 2007‏، بحجمها المدمج حيث يبلغ طولها الإجمالي 3335 مم، وعرضها 1440 مم، وارتفاعها 1405 مم، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2175 مم، وزن السيارة خفيف جدا حيث يبلغ حوالي 650 كجم وهي فارغة، وترتفع عن الأرض (الخلوص الأرضي) بمقدار 160 مم، وتتسع حقيبتها الخلفية لسعة تخزين صغيرة تبلغ 147 لتراً فقط.

يتسع خزان الوقود في السيارة سوزوكى ماروتى ‏ موديل 2007‏، لـ 30 لتراً من البنزين، وتتميز بمعدل استهلاك موفر للغاية يبلغ 4.8 لتر لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية، تسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة يستغرق حوالي 30 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 120 كم/ساعة، وتأتي بإطارات صغيرة الحجم قياس 12 بوصة.

سعر السيارة سوزوكى ماروتى ‏ موديل 2007‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 100 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة سوزوكى ماروتى ‏موديل 2007‏ سوزوكى ماروتى سوزوكى ماروتى ماروتى ‏موديل 2007‏

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على قد الإيد.. أسعار سوزوكى ماروتى المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
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