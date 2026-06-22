سعر شيفروليه كورفيت ZR1X في السعودية

أعلنت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت ZR1X ، وتنتمي ZR1X لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

محرك شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

تحصل سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 1064 حصان، بجانب محرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي، وتبلغ القوة الإجمالية 1250 حصان، وتعمل بنظام دفع كلي، وتتسارع من السكون إلى 97 كم/ساعة في مدة 1.8 ثانية فقط .

سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

وسجلت شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة الوصول إلى سرعة 161 كم/ساعه خلال 3.7 ثانية فقط، واحتاجت إلى 8.3 ثانية للوصول إلى 241 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 362 كم/ساعة .

مواصفات شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

زودت سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، إطارات ميشيلان Pilot Sport Cup 2R جديدة مثبتة على عجلات من ألياف الكربون .

سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

سعر شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

تباع سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 937 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

تعاون المتسابق والمهندس لويس شيفروليه مع ويليام ديورانت مؤسس جنرال موتورز لإطلاق الشركة، وبعدها أصبحت شيفروليه العلامة التجارية الأبرز للمجموعة نظراً لأسعارها التنافسية وتصاميمها العملية .

سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X الجديدة

وشهدت هذه الحقبة إطلاق كورفيت في عام 1953، والتي أصبحت من أشهر السيارات الرياضية الأمريكية، وتوسعت الشركة في الستينيات لتقدم طرازات الأداء العالي مثل شيفروليه شيفيل .