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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار BYD سيل 7 موديل 2026 في السوق السعودي

BYD سيل 7 موديل 2026
BYD سيل 7 موديل 2026
صبري طلبه

تعد BYD من أبرز الشركات التي عززت انتشارها عالميًا في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من التوسع المتواصل في تقنيات الطاقة الجديدة.

ومن بين الطرازات التي تطرحها BYD في السوق السعودي، هي النسخة سيل 7 موديل 2026 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الهجينة القابلة للشحن.

BYD سيل 7 موديل 2026

أبعاد BYD سيل 7 موديل 2026

تنتمي BYD سيل 7 إلى فئة السيارات متوسطة الحجم، ويبلغ طول السيارة 4980 مم، فيما يصل عرضها إلى 1890 مم، مع ارتفاع يبلغ 1495 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2900 مم، ويصل الوزن الفارغ للسيارة إلى 1915 كجم، بينما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 465 لترًا.

BYD سيل 7 موديل 2026 والأداء الفني 

تعتمد السيارة على نظام هجين قابل للشحن الخارجي يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي يعملان بصورة متكاملة، وينتج محرك البنزين قوة تبلغ 129 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 220 نيوتن متر، بينما يولد المحرك الكهربائي قوة تصل إلى 137 حصانًا وعزم دوران يبلغ 231 نيوتن متر.

BYD سيل 7 موديل 2026

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة الهجينة 270 حصانًا، كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع أمامي، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 29.2 كيلومترًا لكل لتر، كما زودت السيارة بخزان وقود سعة تبلغ 50 لترًا.

وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 17.6 كيلوواط ساعة، تتيح السير لمسافة تصل إلى 65 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، ويمكن شحن البطارية بالكامل عبر الشحن المتردد خلال نحو 2.66 ساعة.

BYD سيل 7 موديل 2026

تسارع BYD سيل 7 موديل 2026

تصل السرعة القصوى للسيارة BYD سيل 7 موديل 2026 إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 7.9 ثانية للتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. 

أسعار BYD سيل 7 موديل 2026 في السعودية

تتوفر BYD سيل 7 موديل 2026 في السوق السعودي بفئات متعددة، حيث تبدأ الأسعار من 104,900 ريال، بينما تصل إلى 124,900 ريال للفئات الأعلى

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