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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم لوتس اميرا 2026 وكم يبلغ سعرها؟

لوتس اميرا 2026
لوتس اميرا 2026
صبري طلبه

تدخل لوتس اميرا 2026 إلى فئة السيارات الرياضية بمجموعة من الخيارات الميكانيكية، حيث يعد هذا الطراز من أبرز السيارات التي تواصل من خلالها العلامة البريطانية حضورها في قطاع السيارات الرياضية ذات محركات الاحتراق الداخلي.

أبعاد لوتس اميرا 2026

تعتمد اميرا 2026 على أبعاد بطول يبلغ 4.413 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.895 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.226 متر فقط، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.575 متر، ويتراوح الوزن بين 1,405 و1,458 كيلوجراماً بحسب الفئة والتجهيزات، فيما تعتمد جميع النسخ على عجلات رياضية قياس 20 بوصة.

لوتس اميرا 2026

محرك لوتس اميرا 2026

تتوفر إحدى نسخ لوتس اميرا بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ثماني سرعات، وتعمل هذه المنظومة مع نظام دفع خلفي للعجلات لتوليد قوة تبلغ 365 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 430 نيوتن متر.

وتستطيع السيارة بلوغ سرعة قصوى تبلغ 275 كيلومتراً في الساعة، بينما تتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 11.4 كيلومتر لكل لتر.

لوتس اميرا 2026

نسخة V6 بناقل سرعات يدوي

توفر لوتس خياراً آخر يعتمد على محرك بنزين سوبرتشارج سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، ويقترن هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

وتبلغ قوة هذه النسخة 406 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 420 نيوتن متر، وتتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 290 كيلومتراً في الساعة، فيما تحتاج إلى 4.3 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

لوتس اميرا 2026

خيارات أوتوماتيكية لسيارة لوتس اميرا

تقدم لوتس اميرا أيضاً نسخة مزودة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع خلفي، وتنتج هذه الفئة قوة تصل إلى 400 حصان وعزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 272 كيلومتراً في الساعة، كما تحقق تسارعاً من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية. 

لوتس اميرا 2026

كما تقدم لوتس نسخة أخرى تعتمد على محرك تيربو سعة 2.0 لتر مع ناقل حركة مزدوج القابض من ثماني سرعات، وتولد هذه الفئة قوة تصل إلى 406 أحصنة وعزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر، وتصل السرعة القصوى لهذه النسخة إلى 291 كيلومتراً في الساعة، بينما تنخفض مدة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة إلى 4 ثوانٍ فقط.

سعر لوتس اميرا 2026 في السعودية

تتوفر لوتس اميرا موديل 2026 في السوق السعودية بسعر يبلغ 493 ألف ريال.

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