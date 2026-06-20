يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، منها الطرازات التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات والأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر بأسعار تحت المليون.

نيسان صني

نيسان صني

تستمد نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان صني بخيارات تتعلق بناقل الحركة والتجهيزات، منها مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، تتراوح أسعار السيارة بين 645,000 و 810,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تستمد ميتسوبيشي اتراج قوتها من محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة إجمالية قدرها 76 حصانًا، و100 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 740 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

دعمت سوزوكي سويفت بمحرك 1200cc ، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 875,000 و905,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

زودت سوزوكي ديزاير بمحرك 1200 سي سي، رباعي الأسطوانات 3 سلندر، يستطيع ضخ 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدروان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنة الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 885,000 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

دعمت ميتسوبيشي ميراج بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1200 سي سي، يتمكن من إنتاج 100 نيوتن/متر لعزم الدوران، وقوة إجمالية بلغت 76 حصانا، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 755,000 جنيه.