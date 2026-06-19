كل ما تريد معرفته عن لوسيد جرافيتي Grand Touring العائلية.. صور

تجمع لوسيد جرافيتي Grand Touring بين مواصفات السيارات العائلية كبيرة الحجم وتقنيات الدفع الكهربائي الحديثة، حيث تأتي السيارة ضمن فئة المركبات متعددة الاستخدامات الكهربائية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد لوسيد جرافيتي Grand Touring

تعتمد لوسيد جرافيتي Grand Touring على هيكل كبير يوفر مستويات مرتفعة من المساحة الداخلية، حيث يبلغ طول السيارة 5.035 متر، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.656 متر، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.035 متر، وتتمتع السيارة بقدرات تخزين لافتة بفضل مساحة الأمتعة الكبيرة التي تصل إلى 3,168 لترًا، كما يتراوح وزن السيارة بين 2,677 و2,744 كيلوجرامًا.

لوسيد جرافيتي Grand Touring

محرك لوسيد جرافيتي Grand Touring

تعتمد جرافيتي Grand Touring على منظومة كهربائية متطورة تتكون من محركين كهربائيين يعملان معًا عبر نظام دفع رباعي للعجلات، وتبلغ القوة الإجمالية للسيارة 828 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 1,232 نيوتن متر، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو الحل المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة.

لوسيد جرافيتي Grand Touring

مدى وتسارع لوسيد جرافيتي Grand Touring

توفر السيارة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى نحو 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وفي جانب الأداء، تستطيع السيارة التسارع من السكون إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط.

تجهيزات لوسيد جرافيتي Grand Touring

حصلت المقصورة على مجموعة واسعة من التجهيزات المخصصة للراحة، حيث يأتي مقعد السائق والمقعد الأمامي للراكب مع إمكانيات التعديل الكهربائي، بالإضافة إلى خاصية حفظ الإعدادات والتدفئة والتبريد والتدليك.

لوسيد جرافيتي Grand Touring

وتحتوي السيارة على شاشة رقمية كبيرة بقياس 34 بوصة تضم وظائف العدادات ونظام المعلومات والترفيه، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بنظام صوتي مكون من 22 سماعة.

وتتوفر بالسيارة منظومة تكييف أوتوماتيكية بأربع مناطق مستقلة للتحكم في درجات الحرارة، إلى جانب فتحات تهوية مخصصة للصفين الثاني والثالث، فضلاً عن الإضاءة المحيطية وعجلة القيادة متعددة الوظائف والشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي.

لوسيد جرافيتي Grand Touring

تزود لوسيد جرافيتي Grand Touring بمجموعة متكاملة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، مثبت سرعة متكيفًا.

وتأتي لوسيد جرافيتي Grand Touring بنظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتدعم السيارة كذلك تقنيات متابعة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج من المسار والمساعدة على البقاء داخله، وبكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة ونظام ركن تلقائي.