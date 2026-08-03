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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البحوث الفلكية: زلزال فجر اليوم من الفئة الضعيفة وسجلنا 6 توابع غير محسوسة.. فيديو

الزلزال
الزلزال
البهى عمرو

طمأن الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المواطنين بشأن الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم، مؤكدًا أن الزلزال يُصنف عالميًا ضمن الزلازل الضعيفة، وأن التوابع التي تم تسجيلها حتى الآن طبيعية ولا تستدعي القلق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد" إن الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون فجر اليوم بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنها تُصنف عالميًا ضمن الزلازل الضعيفة، رغم شعور عدد كبير من المواطنين بها.

وأوضح أن الزلزال استمر قرابة 30 ثانية، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى بعض المواطنين، لافتًا إلى أن المعهد سجل 6 هزات ارتدادية بعد الزلزال، بلغت أقصى قوة لها أقل من 3 درجات على مقياس ريختر، ولذلك لم يشعر بها المواطنون.

وأضاف أن من المتوقع استمرار تسجيل توابع خلال الساعات الـ48 التالية، مؤكدًا أن معظمها سيكون ضعيفًا وغير محسوس، وأنها تمثل جزءًا طبيعيًا من استعادة الأرض لتوازنها بعد وقوع الزلزال.

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