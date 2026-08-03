قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير للخارج
الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي
15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.28 مليار دولار
278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر
طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح
إيران تعدم عميلين قدما معلومات عسكرية للموساد وقت الحرب
الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء
البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة
رغم أزماته مع الاتحاد الأوروبي .. إنفانتينو لم يتأثر بقرار إلغاء بيع حصص كأس العالم
وسائل إعلام عبرية: ترامب ترك نتنياهو في الظلام حول ضربة إيران
الصحة تقدم روشتة لكبار السن للتعامل مع الزلازل.. خطوات بسيطة قد تنقذ حياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: انتهاء ذروة الموجة الحارة وانخفاض تدريجي ابتداء من الثلاثاء.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

أكدت الدكتورة منار غانم، رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تجاوزت ذروة الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها الأيام الماضية، مشيرة إلى أن انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة يبدأ من الثلاثاء، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيُبقي الإحساس بالأجواء الحارة خلال معظم ساعات النهار.

وقالت  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تعرضت منذ الأربعاء الماضي لموجة شديدة الحرارة بلغت ذروتها يومي السبت والأحد، حيث سجلت القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما وصلت الحرارة المحسوسة إلى 41 و42 درجة نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وأضافت أن ارتفاع الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن نسب الرطوبة تتراوح بين 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 95 و100% على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

وأوضحت أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء، لتتراوح العظمى على القاهرة بين 35 و36 درجة مئوية، إلا أن المواطنين لن يشعروا بانخفاض كبير بسبب استمرار ارتفاع الرطوبة، حيث تظل الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة بعدة درجات.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

المشاجرة

سحل وضرب أمام الجميع.. شاب يعتدي على زوجين مسنين وسط الشارع في المنوفية

المشاجرة

وسط صراخ واستغاثات.. خلاف على قطعة أرض يتحول إلى مشادة أمام الأهالي في الشرقية

بالصور

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد