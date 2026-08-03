وسائل إعلام عبرية: ترامب ترك نتنياهو في الظلام حول ضربة إيران

أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن إسرائيل ظلت في الظلام لساعات بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة مشتركة مقررة على إيران، حيث علم كبار المسؤولين بالقرار من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر التقرير، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن العملية كانت مقررة ليوم السبت.

ونُقل عن أحد المسؤولين قوله: "لقد تركنا ترامب في الظلام".

واضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولون آخرون إلى الاعتماد على منشورات ترامب على منصة "تروث سوشيال" للحصول على آخر المستجدات من واشنطن.

في البداية، شك المسؤولون الإسرائيليون في أن إعلان الإلغاء كان يهدف إلى تخفيف حدة التوتر الإيراني، لكن واشنطن أكدت لاحقاً إلغاء الضربة.

وقال ترامب، يوم السبت إنه وافق على تعليق الضربات لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن إيران طلبت وقف التنفيذ.

ونفى مسؤول عسكري إيراني هذا الادعاء يوم الأحد، واصفاً إياه بأنه "كذبة جديدة"، مؤكداً أن القوات الإيرانية مستعدة لأي سيناريو.

وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية ، أن ترامب كان يدرس شن ضربات على منشآت الطاقة الإيرانية.