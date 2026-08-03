نبيل فهمي ووزير خارجية العراق يؤكدان أهمية الحلول الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا مع فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك في إطار الاتصالات العربية الرامية إلى تنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية.

وتناول الجانبان الأوضاع الإقليمية المتوترة وسبل تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التصدي للتحديات الراهنة عبر الوسائل الدبلوماسية، وتعزيز العلاقات العربية العربية بما يسهم في حماية المنطقة وصون الدولة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والأمن.

كما اتفقا على مواصلة التعاون والتشاور والاستفادة من مختلف قنوات التواصل لتأمين الحقوق العربية، مع العمل على تنشيط وتطوير آليات جامعة الدول العربية بما يخدم مصالح الدول العربية، في ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات ممنهجة للهيمنة والتطويع.