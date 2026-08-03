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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي ووزير خارجية العراق يؤكدان أهمية الحلول الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا مع فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك في إطار الاتصالات العربية الرامية إلى تنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية.

وتناول الجانبان الأوضاع الإقليمية المتوترة وسبل تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التصدي للتحديات الراهنة عبر الوسائل الدبلوماسية، وتعزيز العلاقات العربية العربية بما يسهم في حماية المنطقة وصون الدولة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والأمن.

كما اتفقا على مواصلة التعاون والتشاور والاستفادة من مختلف قنوات التواصل لتأمين الحقوق العربية، مع العمل على تنشيط وتطوير آليات جامعة الدول العربية بما يخدم مصالح الدول العربية، في ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات ممنهجة للهيمنة والتطويع.

نبيل فهمي العراق وزير خارجية العراق جامعة الدول العربية الأمين العام جمهورية العراق

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