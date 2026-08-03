زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شرق بيرو

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق بيرو.



ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان مركز الهزة على بعد 66 كيلومترا غرب منطقة، سان أليخاندرو، وعلى عمق 125.3 كيلومتر.

وبحسب التقارير الأولية، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية جراء الزلزال.

وتتعرض بيرو كل عام لـ400 هزة أرضية على الأقل، يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادي، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.

زلزال في مصر

شعر سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية، فجر الإثنين، بهزة أرضية أثارت حالة من القلق.

وبحسب المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، بلغت قوة الزلزال 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

