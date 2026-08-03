«تربية نوعية عين شمس» تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس فتح باب التقدم للدراسات العليا (فصل الخريف) للعام الجامعي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، في إطار حرص الكلية على إتاحة فرص تعليمية متميزة للراغبين في استكمال دراساتهم الأكاديمية والبحثية.

وتشمل الدرجات العلمية المتاحة الدبلومة العامة في التربية الخاصة، والماجستير، والدكتوراه بمختلف أقسام الكلية، والتي تضم: الإعلام التربوي، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، تكنولوجيا التعليم، والعلوم التربوية والنفسية والتربية الخاصة.

وأوضحت إدارة الكلية أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة الذكية، مع سداد رسوم فتح الملف وقدرها 1000 جنيه، ثم استكمال الإجراءات بتسليم الملف الورقي لإدارة الدراسات العليا بالكلية بعد قبول طلب التقديم الإلكتروني.

المستندات المطلوبة

كما حددت الكلية المستندات المطلوبة للتقديم، والتي تشمل أصل شهادة البكالوريوس، وبيان التقديرات، وشهادة الميلاد المميكنة، والصور الشخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالمتقدمين لدرجة الدكتوراه، وصورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور.

وأكدت الكلية أن فتح باب التقديم يأتي في إطار دعمها للبحث العلمي وتأهيل الكوادر الأكاديمية والمتخصصة، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع في مختلف المجالات التخصصية.