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بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة 70 جنيها مقسمة كالتالي :

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة : 44 جنيه
- ضريبة دمغة نوعية : 9 جنيه
- رسم تنمية الموارد المالية للدولة : 2 جنيه
- رسم إضافي : 10 جنيه
- طابع الشهيد : 5 جنيه
- المجموع : 70 جنيه

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  نظراً لعدم تفعيل آلية تحصيل قيمة شهادات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 بمكاتب البريد وصعوبة تحصيل الرسوم المقررة ، الأمر الذي يتعذر معه تطبيق القرار الوزارى رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٦ على شهادات العام الدراسي الحالي، يتم تحصيل قيمة شهادة الثانوية العامة لهذا العام طبقاً للعام السابق بناء على موافقة الوزير على تعديل قيمة الرسم الاضافي الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٤٦) بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۳، بشأن قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم استمارات النجاح للطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الأول بجميع المدارس اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026  وذلك للنظامين الجديد والقديم.

جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام الجديد يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الخميس الموافق 27 أغسطس 2026.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام القديم يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب مدارس المكفوفين، حيث تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، وفقًا للجدول المعتمد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2026

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026  بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد  883690 طالبًا وطالبة، حضر منهم 825867 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 620314 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%.

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وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 543120 طالبًا وطالبة، حضر منهم 507415 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 382720 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 75.4%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 145459 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139302 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 113651 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 81.6%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 195111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 179150 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 123943 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 69.2%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 4172 طالبًا وطالبة، حضر منهم   3620 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 2610 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.1%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 2506 طالبة وطالبة، وحضر منهم 2118 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 1578 طالب وطالبة بنسبة نجاح 74.5%

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 513 طالب وطالبة، حضر منهم 427 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 307 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71.9%.

أما بالنسبة الشعبة الادبية، فبلغ عدد المتقدمين 1153 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 1075 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 725 طالب وطالبة بنسبة نجاح 67.4%

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