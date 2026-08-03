الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

أثارت وفاة الفتاة بسمة سمير بمحافظة المنوفية، عقب حالة من الفزع تزامنت مع الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين، حالة واسعة من الحزن والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة حول إمكانية أن يؤدي الخوف الشديد أو ما يعرف بـ"الخضة" من الزلزال، إلى توقف القلب والوفاة.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة أمل محمد، أخصائية القلب والأوعية الدموية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، حقيقة ما يحدث لعضلة القلب عند التعرض لخوف أو صدمة نفسية مفاجئة، موضحة الحالات التي قد يصبح فيها الأمر خطرًا على الحياة.

وفاة بسمة سمير تعيد طرح سؤال: هل يموت الإنسان من الخضة؟

قالت الدكتورة أمل محمد إن مصطلح "الموت بالخضة" ليس تشخيصًا طبيًا، لكنه يعبر عن تأثير الخوف والانفعال الشديد على القلب والجهاز العصبي، مؤكدة أن التعرض لفزع مفاجئ قد يؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من هرمونات التوتر، وعلى رأسها الأدرينالين، وهو ما يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل سريع.

وأضافت أن هذه التغيرات تكون آمنة في أغلب الأشخاص الأصحاء، لكنها قد تتحول إلى خطر حقيقي لدى من يعانون أمراض القلب أو اضطرابات كهرباء القلب أو ضعف عضلة القلب.

هل يمكن أن يتوقف القلب بسبب الخوف؟

وأوضحت أخصائية القلب أن الخوف الشديد قد يتسبب في اضطرابات خطيرة في ضربات القلب، وقد يؤدي في بعض الحالات النادرة إلى توقف القلب، خاصة إذا كان الشخص لديه مرض قلبي غير معلوم أو استعداد وراثي لاضطرابات كهربائية بالقلب.

وأكدت أن الشباب الأصحاء تقل لديهم احتمالات حدوث هذه المضاعفات، إلا أن وجود مرض وراثي غير مكتشف قد يفسر بعض حالات الوفاة المفاجئة.

متلازمة القلب المنكسر.. مرض قد يسببه الفزع

وأشارت إلى وجود حالة طبية تعرف باسم "متلازمة القلب المنكسر"، وهي تحدث نتيجة التعرض لصدمة نفسية أو خوف شديد أو حزن مفاجئ، حيث تضعف عضلة القلب بصورة مؤقتة، وقد يشعر المريض بأعراض تشبه الجلطة القلبية، مثل ألم الصدر، وضيق التنفس، وخفقان القلب.

وأضافت أن معظم المرضى يتعافون مع العلاج المناسب، لكن التشخيص السريع يظل أمرًا ضروريًا لتجنب المضاعفات.

من الأكثر عرضة للخطر؟

وأكدت الدكتورة أمل محمد أن الفئات الأكثر عرضة لتأثير الخوف على القلب تشمل:

مرضى الشرايين التاجية.

مرضى ضعف عضلة القلب.

المصابين باضطرابات كهرباء القلب.

كبار السن.

مرضى ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.

من لديهم تاريخ عائلي للوفاة المفاجئة أو أمراض القلب الوراثية.

أعراض لا يجب تجاهلها بعد التعرض لفزع شديد

الزلزال

وشددت على ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى عند ظهور أي من الأعراض التالية بعد التعرض لخوف شديد:

ألم مفاجئ في الصدر.

ضيق شديد في التنفس.

خفقان سريع أو غير منتظم.

الدوخة أو فقدان الوعي.

التعرق الشديد مع الشعور بالإجهاد.

وأكدت أن سرعة التدخل الطبي قد تنقذ حياة المريض.

رسالة مهمة بعد واقعة بسمة سمير

واختتمت الدكتورة أمل محمد تصريحاتها لـ"صدى البلد" بالتأكيد على ضرورة عدم تداول أسباب الوفاة بشكل قاطع قبل صدور التقرير الطبي الرسمي، موضحة أن تحديد السبب الحقيقي للوفاة لا يتم إلا من خلال الفحص الطبي والأدلة التشخيصية.

وأضافت أن الحوادث التي تصاحب الزلازل أو حالات الفزع الجماعي تبرز أهمية التوعية بكيفية التعامل مع الخوف، خاصة لدى مرضى القلب، مع ضرورة الالتزام بالهدوء واتباع تعليمات السلامة، لأن الانفعال الشديد قد يمثل خطرًا على بعض الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات قلبية.