الذهب يفاجئ الأسواق اليوم .. تحرك جديد في الأسعار بعد تراجع الدولار والنفط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، فيما قادت حالة التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران إلى تراجع حاد في أسعار النفط مما هدأ مخاوف التضخم وتوقعات بقاء أسعار ‌الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4052.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1221 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4051.70 دولار للأوقية، وفقاً لرويترز.

وارتفع المعدن النفيس في يوليو تموز بنحو واحد بالمئة في أول مكسب شهري خلال خمسة أشهر

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن هجوم جديد على إيران في إطار مسعى للتوصل إلى ⁠اتفاق سريع من شأنه وقف طموحات طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إن محادثات مع إيران ستعقد اليوم الاثنين، لكنه أحجم عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. لكن إيران قالت إنه لا توجد محادثات مقررة مع الولايات المتحدة.



وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "عدنا إلى الارتباط السابق، إذ يرتفع الذهب عندما ينخفض النفط، ويتراجع الذهب عندما يرتفع النفط... يؤدي انخفاض أسعار النفط اليوم إلى تقليص توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بشكل محدود، وهو ما يدعم الذهب".

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، مما يضعف ‌جاذبية ⁠الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتلقى الذهب دعما إضافيا من الضغوط التي تعرضت لها العملة الأمريكية، إذ تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران بعد تدخل السلطات في سوق الصرف لدعم الين. وتراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.



وتتجه الأنظار إلى مجموعة من تقارير الوظائف الأمريكية ⁠المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي وبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية.

وعبر ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذين عارضوا قرار اجتماع السياسة النقدية ⁠الأسبوع الماضي ودعموا رفع أسعار الفائدة، عن قلقهم يوم الجمعة من أن التضخم سيظل عالقا فوق هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة ما لم يتم رفع تكاليف الاقتراض قصيرة ⁠الأجل على الفور.

وقال ستونوفو "من شأن ضعف سوق العمل الأمريكية أن يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، وسيكون ذلك إيجابيا للذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 57.77 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1630.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1263.20 دولار.