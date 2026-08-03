ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب محادثات واشنطن و طهران

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم "الاثنين"، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن هجمات جديدة على إيران، في ظل آمال بالتوصل إلى اتفاق سريع؛ ما خفف نسبيًا من المخاوف بشأن التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4,063.35 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 4,053.70 دولار للأوقية.

وتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بعدما تدخلت السلطات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين الياباني، وهو ما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال تيم واترير، كبير محللي الأسواق لدى كيه سي إم تريد، إن الذهب بدأ الأسبوع بأداء إيجابي نسبيًا، إلا أن مكاسبه لا تزال محدودة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط و الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفًا أن المعدن النفيس يشهد بداية متفائلة، ولكن بحذر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن محادثات مع إيران ستُعقد الاثنين، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، في حين هبط خام برنت بنحو 6%.

وتعرض الذهب لضغوط منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أن ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، ورغم أن الذهب يُعد تقليديًا أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تتراجع عادة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لأنه لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية، تشمل بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة (إيه دي بي)، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية.

وأشار تيم واترير إلى أن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، أو صدور تقرير قوي للوظائف غير الزراعية يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، قد يحد من مكاسب الذهب.

في السياق ذاته، عبر 3 من مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين خالفوا قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، عن قلقهم، الجمعة، من أن التضخم سيظل أعلى من مستهدف البنك البالغ 2% إذا لم يتم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الفور.

من جهتهم، قال محللو ستاندرد تشارترد في مذكرة إنهم لا يزالون يتوقعون أن يحظى الذهب بدعم على المدى القريب قبل أن يستعيد زخمه مع زيادة الطلب الموسمي.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 58.17 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,645.89 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1,287.19 دولار للأوقية.