قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن شرقي حلقة الوصل بين عموتة ولاعبي الأهلي.. تفاصيل
مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية.. البحوث الفلكية توضح
الحق اشتري عيار 21 بـ 5930 جنيهًا.. مفاجأة بشأن الذهب خلال الفترة المقبلة
الـ 5 جرام بـ35 ألف.. أسعار سبائك الذهب عيار 24 الآن
عنف وإجرام وتجويع وإمراض.. هذا ما فعله الاحتلال بالمعتقل سليمان حميد
ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه
الأربعاء المقبل.. افتتاح المؤتمر العربي الـ12 للمسؤولين عن الأمن السياحي
مات ساجدا.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بمسجد في كفر شكر
صور نفسه بوشاح القضاة للنصب على المواطنين ..تفاصيل اعترافات عاطل انتحل صفة قاضي
سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة
طارق السيد: ياسر إبراهيم يطلب 30 مليون جنيه لتمديد عقده مع الأهلي لموسمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب محادثات واشنطن و طهران

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم "الاثنين"، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن هجمات جديدة على إيران، في ظل آمال بالتوصل إلى اتفاق سريع؛ ما خفف نسبيًا من المخاوف بشأن التضخم و ارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4,063.35 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 4,053.70 دولار للأوقية.

وتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بعدما تدخلت السلطات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين الياباني، وهو ما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال تيم واترير، كبير محللي الأسواق لدى كيه سي إم تريد، إن الذهب بدأ الأسبوع بأداء إيجابي نسبيًا، إلا أن مكاسبه لا تزال محدودة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط و الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفًا أن المعدن النفيس يشهد بداية متفائلة، ولكن بحذر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن محادثات مع إيران ستُعقد الاثنين، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، في حين هبط خام برنت بنحو 6%.

وتعرض الذهب لضغوط منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أن ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، ورغم أن الذهب يُعد تقليديًا أداة للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تتراجع عادة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لأنه لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية، تشمل بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة (إيه دي بي)، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية.

وأشار تيم واترير إلى أن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، أو صدور تقرير قوي للوظائف غير الزراعية يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، قد يحد من مكاسب الذهب.

في السياق ذاته، عبر 3 من مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين خالفوا قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، عن قلقهم، الجمعة، من أن التضخم سيظل أعلى من مستهدف البنك البالغ 2% إذا لم يتم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الفور.

من جهتهم، قال محللو ستاندرد تشارترد في مذكرة إنهم لا يزالون يتوقعون أن يحظى الذهب بدعم على المدى القريب قبل أن يستعيد زخمه مع زيادة الطلب الموسمي.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 58.17 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,645.89 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1,287.19 دولار للأوقية.

أسعار الذهب أسعار النفط الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

بن رمضان

كواليس أزمة بن رمضان مع الأهلي قبل الانتقال إلى الشمال القطري

صلاح

موعد الإعلان يقترب.. محمد صلاح على بعد خطوة من هذا النادي

عموتة

عموتة يشعل المنافسة بين لاعبي الأهلي.. اجتهدوا التشكيل في الملعب

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد