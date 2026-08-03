انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

أثارت الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين في محافظات مصر ، قبل فجر اليوم الاثنين حالة من القلق، وسط تساؤلات حول كيفية التصرف الصحيح أثناء وقوع الهزات الأرضية.

ويؤكد خبراء السلامة، أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يقلل من مخاطر الإصابات، خاصة خلال الثواني الأولى من الزلزال.

لذلك نستعرض لكم بعض النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها عند حدوث الهزات الأرضية وفقا لموقع usgs.

النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها عند حدوث الهزات الأرضية ..

1- إذا كنت في المنزل، اختبئ تحت مكتب أو طاولة وتمسك بها.

2- ابتعد عن النوافذ والمدافئ والأثاث أو الأجهزة الثقيلة.

3- اخرج من المطبخ، فهو مكان خطير (فقد تسقط عليك الأشياء).

4- لا تركض إلى الطابق السفلي أو تندفع للخارج أثناء اهتزاز المبنى أو وجود خطر السقوط وإيذاء نفسك أو التعرض للضرب من الزجاج أو الحطام المتساقط.

5- إذا كنت بالخارج - اخرج إلى مكان مفتوح، بعيدًا عن المباني، وخطوط الكهرباء، والمداخن، وأي شيء آخر قد يسقط عليك.

6- إذا كنت تقود، فتوقف بحذر. ابتعد سيارتك عن حركة المرور قدر الإمكان، لا تتوقف على أو تحت جسر أو معبر علوي، أو تحت الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو خطوط الكهرباء، أو اللافتات ابقَ داخل سيارتك حتى يتوقف الاهتزاز.

7- عند استئناف القيادة، انتبه لأي كسور في الرصيف، أو صخور متساقطة، أو نتوءات في الطريق عند مداخل الأنفاق.