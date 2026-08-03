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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز كاف 2026

الإتحاد الإفريقي
الإتحاد الإفريقي
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في القارة السمراء إلى حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 2026 الذي سيشهد تكريم أبرز نجوم اللعبة بعد موسم حافل بالإنجازات وسط ترقب للإعلان عن الفائزين بأهم الجوائز الفردية والجماعية.

لاجوس تستضيف الحدث القاري

تستعد مدينة لاجوس النيجيرية لاستضافة حفل جوائز "كاف" 2026 بعدما كشفت تقارير صحفية نيجيرية عن اختيارها لاستقبال الحدث لتعود نيجيريا لاستضافة الحفل للمرة الأولى منذ نسخة عام 2015.

ومن المنتظر أن تقام مراسم الحفل داخل مركز وولي سوينكا للثقافة والفنون الإبداعية أحد أبرز الصروح الثقافية في المدينة.

موعد الحفل لم يحسم بعد

ورغم إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الدولة والمدينة المستضيفتين فإنه لم يحدد حتى الآن الموعد الرسمي لإقامة الحفل، على أن يتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة.

عودة بعد غياب 11 عاما

تمثل نسخة 2026 عودة حفل جوائز "كاف" إلى الأراضي النيجيرية بعد غياب استمر 11 عاما كما تستضيف نيجيريا خلال شهر أكتوبر المقبل أعمال الجمعية العمومية العادية الـ48 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم دون تأكيد بشأن تزامن الحدثين.

وتبقى جائزة أفضل لاعب أفريقي الحدث الأبرز في الحفل حيث ينتظر عشاق الكرة الأفريقية التعرف على هوية اللاعب الذي سيخلف المغربي أشرف حكيمي، المتوج بالجائزة في النسخة الماضية، بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال العام.

وفي فئة السيدات تدخل المغربية غزلان الشباك المنافسة من أجل الحفاظ على لقب أفضل لاعبة أفريقية، وسط تحدٍ مرتقب من أبرز نجمات القارة.

حصاد النسخة الماضية

شهدت النسخة الأخيرة من جوائز "كاف" حضورا مغربيا قويا إلى جانب إنجاز مصري بارز بتتويج بيراميدز بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا فيما جاءت أبرز الجوائز على النحو التالي:

أفضل لاعب: أشرف حكيمي (المغرب).

أفضل لاعبة: غزلان الشباك (المغرب).

أفضل نادٍ: بيراميدز (مصر).

أفضل حارس مرمى: ياسين بونو (المغرب).

أفضل لاعب داخل القارة: فيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية).

أفضل منتخب رجال: منتخب المغرب للشباب تحت 20 عامًا.

أفضل منتخب سيدات: منتخب نيجيريا.

أفضل لاعب شاب: عثمان معما (المغرب).

أفضل لاعبة شابة: ضحى المدني (المغرب).

أفضل حكم رجال: عمر أرتان (الصومال).

أفضل حكم سيدات: سميرة نبادا (أوغندا).

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