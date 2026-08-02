أداء أسرع بدون تكلفة.. تحسينات مرتقبة لنظام ويندوز 11 للأجهزة الضعيفة

أعدت شركة مايكروسوفت سلسلة من التحسينات لنظام ويندوز 11، تهدف إلى ضمان عمله بسلاسة على الأجهزة المزوّدة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة عالميًا، وفقًا لما ذكره موقع Notebookcheck.

ارتفاع أسعار الذاكرة يقلل إقبال المستخدمين على الترقية

جاءت هذه الخطوة وسط استمرار أزمة ارتفاع أسعار الذاكرة العالمية، ما جعل ترقية سعة الرام أقل جاذبية لكثير من المستخدمين. وأوضح بافان دافولوري، رئيس قسم ويندوز والأجهزة في مايكروسوفت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة أوسع لتحسين جودة النظام، كانت الشركة قد أعلنت عنها للمرة الأولى في مارس الماضي.

نظام 8 جيجابايت يستهلك نحو 6 جيجابايت دون فتح أي تطبيق

تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى طويلة الأمد من أن ويندوز 11 يستهلك كمية كبيرة من الذاكرة أثناء الخمول، إذ أشارت تقارير إلى أن جهازًا بذاكرة 8 جيجابايت يمكن أن يستهلك ما يقرب من 6 جيجابايت قبل فتح أي تطبيقات.

وعُزي جزء كبير من هذا الاستهلاك إلى WebView2، وهو إطار عمل قائم على تقنية Chromium يشغّل العديد من التطبيقات المدمجة في النظام، ويقوم فعليًا بتشغيل عدد كبير من المهام في الخلفية.

بدأت مايكروسوفت بالفعل في نقل بعض مكونات النظام، مثل نافذة خصائص مستكشف الملفات (File Explorer's Properties)، إلى إطار عمل WinUI الأخف وطأة على الذاكرة، كما تشجّع المطورين على بناء تطبيقات أصلية بدلًا من التطبيقات المغلّفة بتقنيات الويب.

تحسينات تدريجية تكتمل بحلول نهاية 2026

وبحسب مايكروسوفت، من المتوقع أن يتم طرح هذه التحسينات بشكل تدريجي، على أن تكتمل التحسينات الأوسع نطاقًا قبل نهاية عام 2026.

ورغم أن الأجهزة ذات سعات الذاكرة الأعلى ستواصل تقديم أداء أفضل، فإن هذه التغييرات من المتوقع أن تفيد ملايين مستخدمي ويندوز 11 الذين ما زالوا يعتمدون على تهيئات 8 جيجابايت في العمل والدراسة والاستخدام العام للحاسوب.

على الأجهزة المزوّدة بذاكرة 4 جيجابايت، وهي الحد الأدنى الرسمي لتشغيل النظام، يستهلك ويندوز 11 نحو 3 جيجابايت من الذاكرة.