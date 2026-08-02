ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة لـ19 شهيدا

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على القطاع لـ19 شهيدا بنيران قوات الاحتلال بينهم 12 في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر اليوم.

وكان رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، قد صرح بأن الضربات الإسرائيلية التي استمرت يومين في أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير الإمدادات الطبية التي يعتمد عليها السكان.

وقال ملادينوف في تصريحات له: الضربات جاءت عقب جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء لحمل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الموافقة على خارطة طريق للتنفيذ الكامل لخطة ترامب بما يشمل تسليم إدارة الحكم المدني وتسليم أسلحتها.

وأضاف ملادينوف: يقع على عاتق الطرفين التزامات، بموجب الخطة الشاملة، وصفقة شرم الشيخ التي ضمنت الإفراج عن جميع الرهائن.

وتابع ملادينوف: أعمل مع فريقي على مدار الساعة مع الأطراف والوسطاء والشركاء الإقليميين لخفض التصعيد، وخلق مساحة للتنفيذ الكامل لخطة ترامب.

وختم ملادينوف: تحقيق سلام دائم أمر صعب، لكنه ممكن؛ إذا بذل الجميع قصارى جهدهم.