تعديلات في لائحة الدوري للموسم الجديد

أقرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة، تعديلات جديدة في لائحة الدوري للموسم الجديد، تضمنت إجراءات خاصة بالتعامل مع إصابات الرأس الخطيرة، وذلك في إطار تعزيز عوامل السلامة الطبية للاعبين ومواكبة أحدث التوصيات المعمول بها في كرة القدم.

تنص التعديلات الجديدة على منح كل فريق الحق في إجراء تبديل سادس إذا تعرض أحد لاعبيه لإصابة خطيرة في الرأس، مثل حالات الارتجاج في المخ أو الإصابات التي تستدعي التدخل الطبي الفوري، دون أن يؤثر ذلك على عدد التبديلات الأساسية المسموح بها خلال المباراة.

ولم تقتصر التعديلات على ذلك، إذ تسمح اللائحة أيضًا بإجراء تبديل سابع في حال تعرض لاعب آخر من الفريق نفسه لإصابة مماثلة في الرأس خلال المباراة ذاتها، بما يضمن الحفاظ على سلامة اللاعبين وعدم إجبار أي لاعب على استكمال اللقاء وهو يعاني من إصابة قد تشكل خطرًا على حالته الصحية.

وفي المقابل، حرصت اللائحة على تطبيق مبدأ العدالة بين الفريقين، حيث سيتم منح الفريق المنافس عددًا إضافيًا من التبديلات إذا استفاد الفريق الآخر من تبديلات إصابات الرأس، وذلك حفاظًا على تكافؤ الفرص وعدم منح أفضلية فنية لأي طرف بسبب تطبيق هذا الاستثناء الطبي.

تعكس هذه التعديلات اهتمام الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بتوفير أعلى درجات الحماية للاعبين داخل الملعب، خاصة في الحالات المرتبطة بإصابات الرأس، التي تتطلب التعامل معها بحذر شديد وفقًا للبروتوكولات الطبية الحديثة.

ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهذه التعديلات مع انطلاق منافسات الموسم الجديد، ضمن حزمة من التغييرات التنظيمية التي تستهدف تطوير المسابقة، والارتقاء بمستوى تطبيق اللوائح، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن سلامة اللاعبين وعدالة المنافسة بين جميع الأندية المشاركة



