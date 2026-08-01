جلسة ودية لم تنه الخلاف بين الأهلي واتحاد الكرة

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن عقد جلسة جمعت بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في منطقة الساحل الشمالي، وذلك برعاية ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، في محاولة لاحتواء حالة التوتر التي شهدتها العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الحديدي أن اللقاء جاء بمبادرة من ياسين منصور، الذي سعى إلى تقريب وجهات النظر بين رئيس النادي الأهلي ورئيس اتحاد الكرة، في ظل تصاعد حالة الاحتقان بين الجانبين، أملاً في الوصول إلى تفاهمات تسهم في تهدئة الأجواء قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ورغم الأجواء الودية التي أُقيم خلالها اللقاء، أشارت الإعلامية إلى أن الجلسة لم تنجح في تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو إنهاء الخلافات القائمة ولمّ الشمل بين الطرفين، حيث لم يتم التوصل إلى توافق بشأن الملفات محل الخلاف، لتظل الأزمة قائمة دون حلول حاسمة.

وأضافت لميس الحديدي أن التطورات اللاحقة عكست عدم نجاح الاجتماع، بعدما أصدر النادي الأهلي، في اليوم التالي مباشرة، بيانًا رسميًا انتقد خلاله سياسات الاتحاد المصري لكرة القدم، معتبرًا أنها “غير مبشرة”، في إشارة واضحة إلى استمرار الخلاف بين النادي ومجلس إدارة الاتحاد.

ويُنظر إلى بيان الأهلي باعتباره رسالة قوية تؤكد تمسك النادي بموقفه تجاه عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، في وقت يستعد فيه الوسط الرياضي لانطلاق الموسم الجديد، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات قد تسهم في تقريب وجهات النظر أو تزيد من حدة الخلاف بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام واسع من الجماهير والمتابعين، الذين يترقبون طبيعة العلاقة بين الأهلي واتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود العديد من الملفات المهمة التي تتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الأطراف، بما يحقق الاستقرار ويخدم مصلحة الكرة المصرية.