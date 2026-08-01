قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات في لائحة الدوري للموسم الجديد
ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة لـ19 شهيدا
6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3 أغسطس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
بتصميم رياضي عصري.. كل ما تريد معرفته عن جاجوار I-Pace
إحنا نرد ليه!.. إعلامي يكشف سبب تجاهل الزمالك لخطاب الأهلي الموجه لاتحاد الكرة
زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية تروي اللحظات الأخيرة: خرج لإطعام أطفاله وعاد في كفن
هاني حتحوت: اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي ويؤكد ثقته في لجنة الحكام الجديدة
فريق سيدات تنس الأهلي يتوج ببطولة الدوري العام
برشلونة يفتح الباب أمام رحيل فيران توريس وينتظر عرضًا رسميًا من سان جيرمان
وظائف بـ 15 ألف جنيه شهريا.. قدم الآن
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق العدالة الاجتماعية والدولة تتحمل 371 مليار جنيه دعمًا سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة ودية لم تنه الخلاف بين الأهلي واتحاد الكرة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن عقد جلسة جمعت بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في منطقة الساحل الشمالي، وذلك برعاية ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، في محاولة لاحتواء حالة التوتر التي شهدتها العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الحديدي أن اللقاء جاء بمبادرة من ياسين منصور، الذي سعى إلى تقريب وجهات النظر بين رئيس النادي الأهلي ورئيس اتحاد الكرة، في ظل تصاعد حالة الاحتقان بين الجانبين، أملاً في الوصول إلى تفاهمات تسهم في تهدئة الأجواء قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ورغم الأجواء الودية التي أُقيم خلالها اللقاء، أشارت الإعلامية إلى أن الجلسة لم تنجح في تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو إنهاء الخلافات القائمة ولمّ الشمل بين الطرفين، حيث لم يتم التوصل إلى توافق بشأن الملفات محل الخلاف، لتظل الأزمة قائمة دون حلول حاسمة.

وأضافت لميس الحديدي أن التطورات اللاحقة عكست عدم نجاح الاجتماع، بعدما أصدر النادي الأهلي، في اليوم التالي مباشرة، بيانًا رسميًا انتقد خلاله سياسات الاتحاد المصري لكرة القدم، معتبرًا أنها “غير مبشرة”، في إشارة واضحة إلى استمرار الخلاف بين النادي ومجلس إدارة الاتحاد.

ويُنظر إلى بيان الأهلي باعتباره رسالة قوية تؤكد تمسك النادي بموقفه تجاه عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، في وقت يستعد فيه الوسط الرياضي لانطلاق الموسم الجديد، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات قد تسهم في تقريب وجهات النظر أو تزيد من حدة الخلاف بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام واسع من الجماهير والمتابعين، الذين يترقبون طبيعة العلاقة بين الأهلي واتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود العديد من الملفات المهمة التي تتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الأطراف، بما يحقق الاستقرار ويخدم مصلحة الكرة المصرية.

الاهلي الخطيب هانى ابوريده اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

كريستيانو رونالدو وأسرته

خير البر عاجله.. كريستيانو رونالدو يستعد للزواج بجورجينا بعد 10 سنوات من الحب

ترشيحاتنا

اكسترا نيوز

مصر تنطلق بالتصدير تستهدف مضاعفة عدد الشركات المصدرة ودعم الصناعات بالمحافظات

اكسترا نيوز

هيئة المعارض: مصر تنطلق بالتصدير تستهدف تأهيل الشركات وفتح أسواق أمام المصدرين الجدد

لميس الحديدي

نادر نور: توقفت فجأة عن التلحين ووجدت نفسي مطالبا بالبدء من جديد

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد