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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

صانع المحتوى
صانع المحتوى
يارا أمين

أثار صانع محتوى أجنبي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقاطع فيديو ظهر خلالها وهو يستخدم طائرة “درون” لتصوير منطقة أهرامات الجيزة، ما دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى المطالبة بالتحقيق في الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديوهات على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، معبرين عن استيائهم من استخدام الطائرة بدون طيار في إحدى أبرز المناطق الأثرية في مصر، خاصة أن تشغيل طائرات الدرون يخضع لضوابط وإجراءات قانونية.

وطالب عدد من المتابعين الجهات المختصة بالتحقق من ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان صانع المحتوى حصل على التصاريح اللازمة للتصوير، في ظل القوانين المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار داخل مصر.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول ضوابط التصوير في المناطق الأثرية، وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة باستخدام طائرات الدرون، حفاظًا على أمن وسلامة المواقع التاريخية.

صانع محتوى أجنبي صانع محتوى طائرة “درون” الاهرامات

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