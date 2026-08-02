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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوة بخطوة.. اعرف كيف تسجل رغباتك على موقع تنسيق الجامعات إلكترونيا

كيفيه تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق
كيفيه تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق
محمد غالي

يشهد موقع التنسيق الإلكتروني، إقبالا متزايدا من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، مع اقتراب انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

و يحرص الطلاب على التعرف على خطوات تسجيل الرغبات بالطريقة الصحيحة، وقواعد ترتيب الكليات، وآلية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني.

بما يضمن تسجيل جميع الرغبات وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتجنب الوقوع في أي أخطاء قد تؤثر على نتيجة الترشيح النهائي.

كيفيه تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق

كيفيه تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة، وضمان إتمام عملية التنسيق بصورة إلكترونية تحقق الدقة والشفافية.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، ويستمر حتى يوم الأحد 9 أغسطس، وفقا للحد الأدنى المعلن لكل شعبة وعدد الطلاب المستوفين لشروط المرحلة.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

حددت وزارة التعليم العالي مجموعة من الخطوات التي يجب على طلاب المرحلة الأولى اتباعها لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.
إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبا، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها أثناء اختيار الكليات والمعاهد.

كيفيه تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق

قواعد ترتيب الرغبات واختيار الكليات

أوضحت الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب أكثر من أسلوب لتسجيل الرغبات، بما يمنحهم مرونة في اختيار الكليات والمعاهد المناسبة وفقا لمجاميعهم ورغباتهم، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للتنسيق.

ويستطيع الطالب تسجيل رغباته وفقا لقطاعات التخصص المختلفة أو حسب الجامعات، حيث يعرض الموقع الكليات والمعاهد المسموح بها للشعبة التي ينتمي إليها الطالب.

كما يتم اختيار الكلية أو المعهد من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرجة، وفقا للإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب، بما يضمن تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي المعتمدة.

الالتزام بالمجموعات الجغرافية

أكدت وزارة التعليم العالي أن الكليات المتاحة يتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات جغرافية، ويلتزم الطالب باختيار الكليات الواقعة ضمن المجموعة الجغرافية الأولى قبل الانتقال إلى المجموعة التالية، وفقا للقواعد المنظمة للتنسيق.

وأشار البيان إلى أنه يمكن للطالب الانتقال بين قطاعات التخصص المختلفة عند تسجيل الرغبات، بشرط استيفاء الضوابط والشروط المحددة لكل قطاع.

كيفيه تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق

مراجعة الأقسام وطباعة الرغبات

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة أسماء الأقسام والشعب داخل الكليات بدقة، حيث يعد كل قسم أو شعبة رغبة مستقلة عند إجراء التنسيق الإلكتروني.

وبعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، يمكن للطالب طباعة القائمة التي قام بإدخالها، كما يصدر النظام إيصالا يتضمن رقما مرجعيا وتاريخ وساعة التسجيل، بالإضافة إلى إمكانية حفظ نسخة إلكترونية من الرغبات على الجهاز الشخصي للرجوع إليها في أي وقت.

تعديل الرغبات قبل غلق المرحلة

وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب إمكانية تعديل رغباتهم أكثر من مرة طوال فترة فتح باب التسجيل، مؤكدة أن نظام التنسيق الإلكتروني سيعتمد آخر تعديل يتم حفظه قبل انتهاء المرحلة الأولى، ليكون هو المعتمد عند تنفيذ أعمال التنسيق وإعلان نتائج الترشيح.

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