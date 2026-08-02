وظائف بـ 15 ألف جنيه شهريا.. قدم الآن

في إطار جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، تواصل وزارة العمل طرح الوظائف بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات.

وظائف

ومع الإعلان عن أحدث نشرة للتوظيف، ارتفعت معدلات البحث من جانب الباحثين عن فرص عمل، خاصة بعد الكشف عن 300 وظيفة جديدة للسائقين برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا، إلى جانب عدد كبير من الوظائف في تخصصات متنوعة، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية ومزايا وظيفية تستهدف دعم الاستقرار الوظيفي للعاملين.



تفاصيل الوظائف المعلنة

أوضحت وزارة العمل أن الشركة أعلنت حاجتها إلى تعيين:

الوظيفة: سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى.

عدد الوظائف: 300 فرصة عمل.

الراتب الشهري: يبدأ من 8000 جنيه ويصل إلى 15000 جنيه، وفقا لطبيعة العمل والخبرة.

شروط التقديم

حددت الشركة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم حاصلا على أي مؤهل دراسي.

أن يتراوح العمر بين 35 و55 عاما.

امتلاك خبرة عملية من سنة إلى 3 سنوات.

توافر خبرة لا تقل عن عام في قيادة الحافلات الكبيرة "الباصات".

وظائف

طريقة التقديم

دعت وزارة العمل الراغبين في التقدم للوظائف إلى التواصل مباشرة مع الشركة من خلال التوجه إلى مقر التقديم في:

القطامية - أول طريق العين السخنة القديم - بجوار مرور القطامية.

المحافظات المستفيدة

أشارت الوزارة إلى أن فرص العمل متاحة للراغبين من عدد من المحافظات، وهي:

القاهرة.

الجيزة.

السويس.

أسيوط.

سوهاج.

جنوب سيناء.

البحر الأحمر.

بني سويف.

كفر الشيخ.

كما أكدت الوزارة تخصيص عدد من الوظائف لذوي الهمم، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، في إطار دعم جهود دمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا.

تخصصات أخرى ضمن النشرة القومية للتوظيف

إلى جانب وظائف السائقين، تضمنت النشرة عددا كبيرا من الفرص الوظيفية في تخصصات متنوعة، أبرزها:

التسويق.

الموارد البشرية.

الهندسة.

الصيانة.

المحاسبة.

الإنتاج.

المبيعات.

مراقبة الجودة.

الأمن الإداري.

إدارة المخازن.

السائقون.

وظائف الفنادق والمطاعم.

المهن الفنية والخدمية بمختلف تخصصاتها.

وأكدت الوزارة أن هذه الوظائف تستهدف حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى العمالة الفنية، بما يتيح فرصا متنوعة تناسب مختلف المؤهلات والخبرات.

قنوات التقديم على وظائف وزارة العمل

وأوضحت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف المعلنة يستمر طوال شهر أغسطس، من خلال عدة قنوات، تشمل:

الإدارة العامة للتشغيل بالمقر القديم للوزارة بمدينة نصر.

مديريات العمل في جميع المحافظات.

التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

ودعت الوزارة الباحثين عن فرص عمل إلى سرعة التقديم واختيار الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، للاستفادة من الفرص المتاحة قبل اكتمال الأعداد المطلوبة.

وظائف

استمرار دعم التشغيل والتدريب

أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة تواصل توسيع شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها شريكا رئيسيا في توفير فرص العمل، مشيرا إلى استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، لتأهيل الشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تتابع بصورة دورية مدى التزام الشركات المعلنة بتوفير بيئة عمل آمنة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزام بحقوق العاملين، بما يضمن توفير فرص عمل جادة ومستقرة.

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة وزارة العمل لرصد احتياجات سوق العمل بشكل مستمر، بالتنسيق مع مديريات العمل والقطاع الخاص، بهدف تعزيز معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويحقق الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية.