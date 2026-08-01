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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم موقف عمر كمال عبد الواحد ويغلق الملف نهائيا

عمر كمال
عمر كمال
رباب الهواري

اتخذ النادي الأهلي قرارًا رسميًا بالاستغناء عن عمر كمال عبد الواحد، ليُسدل الستار على مشوار اللاعب داخل القلعة الحمراء بعد فترة قضاها ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم. 

وجاء القرار في إطار رؤية الجهاز الفني والإدارة لإعادة ترتيب قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، مع منح الفرصة لإجراء تغييرات تتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.

ورحل عمر كمال عبد الواحد بشكل نهائي عن الأهلي، ليبدأ اللاعب رحلة جديدة خارج أسوار النادي، بعد انتهاء ارتباطه بالفريق بصورة رسمية، وسط ترقب لمعرفة وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية.

في المقابل، لا يزال موقف المهاجم محمد شريف يحيط به الغموض، في ظل عدم صدور أي قرار رسمي من جانب النادي الأهلي بشأن استمرار اللاعب أو رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأكد وكيل أعمال محمد شريف أن ما يتم تداوله حول إبلاغ اللاعب بمصيره لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الأهلي لم يرسل أي إخطار رسمي حتى الآن سواء يتعلق باستمرار اللاعب أو الاستغناء عنه.

وأوضح وكيل اللاعب أن محمد شريف يترقب الموقف الرسمي من إدارة الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب ملتزم بكافة التعليمات، ولن يتم اتخاذ أي خطوة تتعلق بمستقبله إلا بعد وصول قرار واضح من النادي.

وأشار إلى أن جميع السيناريوهات تظل قائمة في الوقت الحالي، سواء باستمرار اللاعب ضمن صفوف الأهلي أو رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل عدم وجود أي مخاطبات رسمية حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات ضمن خطة الأهلي لإعادة هيكلة قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث بدأت الإدارة في حسم ملفات بعض اللاعبين بشكل نهائي، بينما لا تزال ملفات أخرى قيد الدراسة، وفي مقدمتها ملف محمد شريف، الذي ينتظر حسمًا رسميًا خلال الأيام المقبلة، بما يحدد مستقبله مع الفريق بصورة نهائية

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