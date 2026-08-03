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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بجمبسوت قصيرة.. ريم البارودي تخطف الأنظار علي الشاطئ

ريم البارودي
ريم البارودي
ميرنا محمود

خطفت الفنانة ريم البارودي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.


وظهرت ريم، بإطلالة جذابة من عطلتها الصيفية،حيث أرتدت جمبسوت قصيرة باللون الأسود،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها .

وكانت قد أطلقت الفنانة ريم البارودي، تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين الماضي.

وأضافت ريم البارودي: وفاة والدي أدخلني حالة سيئة ولم أكن نفسي وهذا الأمر من اهم الأسباب التي جعلتني ابتعد على التمثيل خلال العامين الماضيين.

وتابعت ريم البارودي: يعرض عليا أعمال فنية ولكني اعتذر لاني أريد أقدم أدور معينة وهذا سبب أخر لعدم ظهور في الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اقدم أعمال فنية تليق بما وصلت له في التمثيل.

ريم البارودي صور ريم البارودي اطلالات النجوم اعمال ريم البارودي

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