الإعلانات تحسم الاتفاق.. تفاصيل تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد المحمودي، عبر برنامج "من القاهرة" المذاع على قناة أون سبورت ماكس، أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع إمام عاشور على تمديد عقده، مؤكدا أن اللاعب مستمر مع القلعة الحمراء وتم إغلاق الملف بشكل نهائي.

وأوضح المحمودي أن عقد إمام عاشور الحالي ينتهي في عام 2028، وتم الاتفاق على تمديده لمدة ثلاثة مواسم إضافية، على أن يحصل اللاعب على صافي راتب يبلغ 30 مليون جنيه في كل موسم، إلى جانب 10 ملايين جنيه كمتغيرات.

وأضاف أن الأهلي اعتمد في الاتفاق على ملف الإعلانات، على غرار ما حدث في عقد الموسم الماضي مع أحمد سيد "زيزو"، حيث يحصل اللاعب على عائد من الإعلانات يوازي قيمة راتبه السنوي، بما يقارب 30 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الأهلي خفض القيمة بما يتناسب مع سقف الرواتب وميزانية النادي، وهو ما لاقى قبولا من إمام عاشور الذي أصبح راضيا عن الاتفاق، مؤكدا أن ميزانية النادي لا تواجه أي مشكلات في الوقت الحالي.

واختتم المحمودي تصريحاته بالتأكيد أن ملف الإعلانات لعب دورًا كبيرًا في الاتفاق، مشيرًا إلى أن شركة الكرة قدمت ضمانات جيدة في الموسم الماضي فيما يتعلق بعقود الإعلانات.