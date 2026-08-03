تنسيق الجامعات 2026.. انخفاض ملحوظ لعلمي رياضة واستقرار نسبي لعلمي علوم وأدبي

استعرض برنامج «اليوم هنا القاهرة» تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2026، في ظل حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة فرص الالتحاق بالكليات المختلفة، خاصة كليات القمة.

وشهد تنسيق المرحلة الأولى هذا العام اختلافًا في الحدود الدنيا للقبول بين الشعب الدراسية، حيث جاء الانخفاض الأبرز من نصيب طلاب شعبة علمي رياضة، بينما جاءت مؤشرات علمي علوم والشعبة الأدبية أكثر تقاربًا مع مستويات العام الماضي.

انخفاض تنسيق علمي رياضة

وأظهرت قراءة مؤشرات التنسيق أن الحد الأدنى لطلاب علمي رياضة سجل تراجعًا مقارنة بالعام الماضي بنحو 2%، وهو ما يمنح شريحة من الطلاب فرصًا أكبر للمنافسة على الأماكن المتاحة بالكليات الهندسية والبرامج المرتبطة بالشعبة.

وبحسب الحدود المعلنة للمرحلة الأولى 2026، بلغ الحد الأدنى لطلاب علمي رياضة بالنظام الحديث 275.5 درجة، بما يعادل 86.09%، مقابل مستويات أعلى في العام السابق.

علمي علوم.. تقارب مع العام الماضي

أما طلاب شعبة علمي علوم، فجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى قريبًا من مستويات العام الماضي، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي بدء المرحلة الأولى بحد أدنى 292 درجة، بنسبة 91.25%.

ويعكس ذلك استمرار المنافسة المرتفعة بين طلاب الشعبة على كليات القطاع الطبي، خاصة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، مع ارتباط القبول النهائي بأعداد الطلاب وترتيب الرغبات والطاقة الاستيعابية للكليات.

الأدبي.. استقرار نسبي

وبالنسبة للشعبة الأدبية، جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى عند 229 درجة، بنسبة 71.56%، ليظل قريبًا من مؤشرات العام الماضي. (العالم الآن الإخباري)

وأكدت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات يتم إلكترونيًا وفق القواعد المنظمة للتنسيق، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي وترتيب الرغبات، بما يتيح لكل طالب فرصة اختيار الكليات والمعاهد التي تتناسب مع مجموعه ورغباته.