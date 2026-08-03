قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قررنا إنهاء زواجنا بكل احترام.. حمدي الميرغني يعلن الانفصال عن زوجته
الكهرباء: ارتفاع درجات الحرارة وفرض زيادة الأحمال أدى لتحريك أسعار التعريفة
محاكمة 53 متهما بقضية خلية القطامية.. اليوم
فورد اكسبلورر ST بقوة تصل لـ 400 حصان
تنسيق علمي علوم 2026.. مجموعك يدخلك إيه بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى؟
تنسيق الجامعات 2026.. انخفاض ملحوظ لعلمي رياضة واستقرار نسبي لعلمي علوم وأدبي
الإعلانات تحسم الاتفاق.. تفاصيل تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي
اتحاد الكرة يحسم الجدل: لم نصدر بيانات رسمية خلال الأيام الماضية
أسعار النفط تهبط بأكثر من 6% بعد تراجع ترامب عن الضربة العسكرية ضد إيران
فيفا يحسم نزاع عبد الحميد معالي ضد الزمالك
أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟
ترامب: السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا وقف الضربة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تنسيق علمي علوم 2026.. مجموعك يدخلك إيه بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى؟

تنسيق علمي علوم 2026
تنسيق علمي علوم 2026
عبد العزيز جمال

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2026/2027، حيث يبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 أغسطس ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

ويترقب آلاف طلاب الثانوية العامة، خاصة شعبة علمي علوم، مؤشرات القبول بالكليات المختلفة، بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، لمعرفة فرصهم في الالتحاق بكليات القطاع الطبي والعلمي.

تنسيق الجامعات 2026.. موعد ورابط نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب علمي علوم

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم (النظام الحديث) عند 292 درجة بنسبة 91.25%، بإجمالي 23,154 طالبًا وطالبة.

ويعد هذا الحد الأدنى أقل بدرجة واحدة فقط مقارنة بتنسيق العام الماضي، الذي سجل 293 درجة بنسبة 91.56%، وضم 21,853 طالبًا وطالبة.

انخفاض طفيف يفتح باب التوقعات

يشير تراجع الحد الأدنى بدرجة واحدة إلى حالة من الاستقرار النسبي في تنسيق الجامعات هذا العام، وهو ما يدفع إلى توقع تقارب الحدود الدنيا للكليات مع تنسيق العام الماضي، خاصة إذا قررت اللجنة العليا للتنسيق الإبقاء على أعداد المقبولين بالكليات دون إجراء تخفيضات جديدة.

ويرى متخصصون أن الحدود النهائية ستتحدد وفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات، وأعداد الطلاب داخل كل شريحة من شرائح المجاميع، وترتيب الرغبات الذي يسجله الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات المتوقعة لطلاب علمي علوم

استنادًا إلى تنسيق العام الماضي، فإن الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة ستكون أمامهم فرص المنافسة على كليات:

  • الطب البشري.
  • طب الأسنان.
  • الصيدلة.
  • العلاج الطبيعي.

بينما تظل كليات الطب البيطري، والعلوم، والتمريض، والزراعة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي من أبرز الخيارات المتاحة للطلاب وفقًا لمجاميعهم والحدود النهائية التي سيتم إعلانها بعد انتهاء المرحلة الأولى.

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2026 (النظام الحديث)

شعبة علمي علوم

  • الحد الأدنى: 292 درجة.
  • النسبة المئوية: 91.25%.
  • عدد الطلاب: 23,154 طالبًا.

شعبة علمي رياضيات

  • الحد الأدنى: 275.5 درجة.
  • النسبة المئوية: 86.09%.
  • عدد الطلاب: 16,046 طالبًا.

الشعبة الأدبية

  • الحد الأدنى: 229 درجة.
  • النسبة المئوية: 71.56%.
  • عدد الطلاب: 55,567 طالبًا.

إجمالي طلاب المرحلة الأولى: 94,767 طالبًا وطالبة.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2026 (النظام القديم)

شعبة علمي علوم

  • الحد الأدنى: 369 درجة.
  • النسبة: 90%.
  • عدد الطلاب: 21 طالبًا.

شعبة علمي رياضيات

  • الحد الأدنى: 347 درجة.
  • النسبة: 84.63%.
  • عدد الطلاب: 7 طلاب.

الشعبة الأدبية

  • الحد الأدنى: 270 درجة.
  • النسبة: 65.85%.
  • عدد الطلاب: 70 طالبًا.

إجمالي الطلاب: 98 طالبًا.

تسجيل الرغبات إلكترونيًا

أكدت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما وفرت معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب، حيث تعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال فترة المرحلة.

وفي المقابل، يمكن للطلاب تسجيل الرغبات أو تعديلها من منازلهم على مدار 24 ساعة باستخدام الرقم السري المدون في استمارة النجاح، على أن يكون آخر موعد للتسجيل أو تعديل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساءً من آخر أيام المرحلة.

ماذا تعني مؤشرات التنسيق؟

ورغم التقارب الكبير بين الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام والعام الماضي، فإن مؤشرات التنسيق تظل استرشادية فقط، ولا تمثل الحدود النهائية للقبول بالكليات، إذ تعتمد النتيجة النهائية على أعداد الطلاب المتقدمين، وتوزيع المجاميع، والطاقة الاستيعابية للكليات، وترتيب الرغبات الذي يسجله الطلاب إلكترونيًا.

تنسيق الجامعات 2026

لذلك ينصح خبراء التنسيق الطلاب بترتيب الرغبات وفقًا لأولوياتهم الحقيقية، وعدم الاعتماد على كلية واحدة، مع إدراج أكبر عدد ممكن من البدائل المناسبة لمجموع الطالب لضمان أفضل فرصة للترشيح.

وفيما يلي توقعات الحدود الدنيا لجميع الكليات استنادا إلى تنسيق 2025 عبر الروابط التالي :
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Limits/LimitEo2025.htm
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Limits/LimitE2025.htm

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Limits/LimitA2025.htm

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Limits/LimitAO2025.htm
 

تنسيق المرحلة الأولى الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب علمي علوم مؤشرات القبول بالكليات مكتب التنسيق الكليات المتوقعة لطلاب علمي علوم الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2026 مؤشرات التنسيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على عامل يقف في شرفة منزله بدون ملابس

مداهم

بعد انتهاء عقوبة المخدرات.. ماذا ينتظر التيك توكر "مداهم" داخل السجن؟

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد