تنسيق علمي علوم 2026.. مجموعك يدخلك إيه بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى؟

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2026/2027، حيث يبدأ تسجيل الرغبات اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 أغسطس ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

ويترقب آلاف طلاب الثانوية العامة، خاصة شعبة علمي علوم، مؤشرات القبول بالكليات المختلفة، بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، لمعرفة فرصهم في الالتحاق بكليات القطاع الطبي والعلمي.





الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب علمي علوم

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم (النظام الحديث) عند 292 درجة بنسبة 91.25%، بإجمالي 23,154 طالبًا وطالبة.

ويعد هذا الحد الأدنى أقل بدرجة واحدة فقط مقارنة بتنسيق العام الماضي، الذي سجل 293 درجة بنسبة 91.56%، وضم 21,853 طالبًا وطالبة.

انخفاض طفيف يفتح باب التوقعات

يشير تراجع الحد الأدنى بدرجة واحدة إلى حالة من الاستقرار النسبي في تنسيق الجامعات هذا العام، وهو ما يدفع إلى توقع تقارب الحدود الدنيا للكليات مع تنسيق العام الماضي، خاصة إذا قررت اللجنة العليا للتنسيق الإبقاء على أعداد المقبولين بالكليات دون إجراء تخفيضات جديدة.

ويرى متخصصون أن الحدود النهائية ستتحدد وفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات، وأعداد الطلاب داخل كل شريحة من شرائح المجاميع، وترتيب الرغبات الذي يسجله الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات المتوقعة لطلاب علمي علوم

استنادًا إلى تنسيق العام الماضي، فإن الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة ستكون أمامهم فرص المنافسة على كليات:

الطب البشري.

طب الأسنان.

الصيدلة.

العلاج الطبيعي.

بينما تظل كليات الطب البيطري، والعلوم، والتمريض، والزراعة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي من أبرز الخيارات المتاحة للطلاب وفقًا لمجاميعهم والحدود النهائية التي سيتم إعلانها بعد انتهاء المرحلة الأولى.



الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2026 (النظام الحديث)

شعبة علمي علوم

الحد الأدنى: 292 درجة.

النسبة المئوية: 91.25%.

عدد الطلاب: 23,154 طالبًا.

شعبة علمي رياضيات

الحد الأدنى: 275.5 درجة.

النسبة المئوية: 86.09%.

عدد الطلاب: 16,046 طالبًا.

الشعبة الأدبية

الحد الأدنى: 229 درجة.

النسبة المئوية: 71.56%.

عدد الطلاب: 55,567 طالبًا.

إجمالي طلاب المرحلة الأولى: 94,767 طالبًا وطالبة.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2026 (النظام القديم)

شعبة علمي علوم

الحد الأدنى: 369 درجة.

النسبة: 90%.

عدد الطلاب: 21 طالبًا.

شعبة علمي رياضيات

الحد الأدنى: 347 درجة.

النسبة: 84.63%.

عدد الطلاب: 7 طلاب.

الشعبة الأدبية

الحد الأدنى: 270 درجة.

النسبة: 65.85%.

عدد الطلاب: 70 طالبًا.

إجمالي الطلاب: 98 طالبًا.

تسجيل الرغبات إلكترونيًا

أكدت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما وفرت معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب، حيث تعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا طوال فترة المرحلة.

وفي المقابل، يمكن للطلاب تسجيل الرغبات أو تعديلها من منازلهم على مدار 24 ساعة باستخدام الرقم السري المدون في استمارة النجاح، على أن يكون آخر موعد للتسجيل أو تعديل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساءً من آخر أيام المرحلة.

ماذا تعني مؤشرات التنسيق؟

ورغم التقارب الكبير بين الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام والعام الماضي، فإن مؤشرات التنسيق تظل استرشادية فقط، ولا تمثل الحدود النهائية للقبول بالكليات، إذ تعتمد النتيجة النهائية على أعداد الطلاب المتقدمين، وتوزيع المجاميع، والطاقة الاستيعابية للكليات، وترتيب الرغبات الذي يسجله الطلاب إلكترونيًا.



لذلك ينصح خبراء التنسيق الطلاب بترتيب الرغبات وفقًا لأولوياتهم الحقيقية، وعدم الاعتماد على كلية واحدة، مع إدراج أكبر عدد ممكن من البدائل المناسبة لمجموع الطالب لضمان أفضل فرصة للترشيح.



وفيما يلي توقعات الحدود الدنيا لجميع الكليات استنادا إلى تنسيق 2025 عبر الروابط التالي :

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Limits/LimitEo2025.htm

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Limits/LimitE2025.htm



https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Limits/LimitA2025.htm

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Limits/LimitAO2025.htm

