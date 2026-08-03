اتحاد الكرة يحسم الجدل: لم نصدر بيانات رسمية خلال الأيام الماضية

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يصدر أي بيانات أو ردود رسمية خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ما أثير في وسائل الإعلام أو عبر المنصات المختلفة، سواء كان مرتبطًا بتصريحات صادرة عن أندية أو جهات أو هيئات رياضية، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله خارج قنواته الرسمية لا يعبر عن موقفه.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن ما يتم نشره أو تداوله تحت مسمى “مصادر باتحاد الكرة” لا يمثل بأي شكل من الأشكال الموقف الرسمي للاتحاد، مؤكدًا أن الاعتماد على مثل هذه التصريحات يساهم في نشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة الجدل وإحداث حالة من البلبلة داخل الوسط الرياضي.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن أي موقف أو رد أو توضيح يُنسب إليه لا يُعتد به إلا إذا صدر عبر القنوات الرسمية والمعتمدة الخاصة بالاتحاد، سواء من خلال البيانات المنشورة على منصاته الرسمية أو عبر المتحدثين المخولين بالإعلان عن المواقف الرسمية.

وأضاف أن أي تصريحات أو آراء يتم تداولها في وسائل الإعلام، ما لم تكن صادرة بشكل رسمي عن الاتحاد، فإنها تعبر فقط عن وجهة نظر أصحابها، ولا تمثل مجلس إدارة الاتحاد أو مؤسساته بأي صورة.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه أنه غير معني بأي ردود أو تصريحات يتم تداولها إعلاميًا ولم تصدر عبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن المواقف الرسمية للاتحاد واضحة ومعلنة، ولا يمكن الاستناد إلى أي معلومات مجهولة المصدر باعتبارها تعبر عن سياسته أو قراراته.

واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بدعوة وسائل الإعلام والجماهير إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار أو التصريحات غير الموثقة، حفاظًا على المصداقية وضمانًا لوصول المعلومات الصحيحة إلى الرأي العام



