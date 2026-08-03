قررنا إنهاء زواجنا بكل احترام.. حمدي الميرغني يعلن الانفصال عن زوجته

أعلن الفنان حمدي الميرغني انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح .



وكتب حمدي الميرغني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: بعد أن استخرنا اللّٰه ، وبعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات، قررت أنا وإسراء إنهاء زواجنا بكل احترام وتقدير متبادل.



وأضاف: سنظل نكنّ لبعضنا كل التقدير على ما كان بيننا من عشرة طيبة، وندعو اللّٰه أن يعوض كلًا منا خيرًا ، وأن يرزقنا السكينة والتوفيق في خطواتنا القادمة.



واختتم: شكرًا لكل من أحبنا ودعا لنا، ونرجو من الجميع احترام خصوصية هذا القرار، والدعاء لنا بالخير والتوفيق في تربية أجمل هدية لنا من رب العالمين ابنتنا تمارا بعيداً عن قيل وقال ممن لا يراعون اللّٰه ، الحمد لله على كل ما مضى، والحمد لله على ما هو آَتٍ.