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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد اكسبلورر ST بقوة تصل لـ 400 حصان

فورد اكسبلورر ST
فورد اكسبلورر ST
صبري طلبه

تعد فورد اكسبلورر من أكثر الطرازات شهرة في تاريخ شركة فورد الأمريكية، إذ يعود ظهورها الأول إلى عام 1990 عندما قدمتها الشركة كسيارة رياضية متعددة الاستخدام، وعلى مدار أجيالها المتعاقبة شهدت السيارة العديد من التطويرات وصولًا إلى نسخة اكسبلورر ST الجديدة.

محرك فورد اكسبلورر ST

تعتمد فورد اكسبلورر ST على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، يتكون من 6 أسطوانات على شكل V وبسعة 3.0 لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي.

وتبلغ القوة القصوى لمحرك فورد اكسبلورر ST نحو 400 حصان، في حين يصل عزم الدوران إلى 563 نيوتن متر، كما يبلغ معدل استهلاك الوقود 11.3 كيلومترًا لكل لتر.

فورد اكسبلورر ST

أبعاد فورد اكسبلورر ST

تنتمي فورد اكسبلورر ST إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم، وتأتي بطول يبلغ 5068 ملم، مع عرض يصل إلى 2268 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1784 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3025 ملم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2159 كيلوجرامًا، كما تعتمد على عجلات رياضية قياس 21 بوصة في الأمام والخلف.

فورد اكسبلورر ST

أبرز تجهيزات فورد اكسبلورر ST

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث يأتي مقعد الراكب الأمامي مزودًا بخاصية التعديل الكهربائي، إلى جانب التدفئة والتبريد، كما زودت السيارة بمقود مكسو بالجلد يدعم وظائف متعددة، بينما تأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 12.3 بوصة.

فورد اكسبلورر ST

وتضم السيارة فورد اكسبلورر ST أيضًا شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ويكتمل تجهيز المقصورة بنظام صوتي من Bose يتكون من 14 سماعة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي مناطق التحكم. 

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