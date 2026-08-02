قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: رفع التعريفة كان ضروريا.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك
البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح عن نظامها الدراسي ومساراتها
المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في أوسيم لـ 9 سبتمبر
46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
أحمد موسى: هناك محاولات لإفشال التحركات المصرية بشأن غزة.. والقاهرة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية
محمد عوض: نعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج
عمدة طرابزون: نتمنى إتمام صفقة انتقال صلاح لنادينا
أمير محروس: عمرو دياب سجّل 37 أغنية في الألبوم الأخير ونزل منها 12 فقط
القليوبي: الدولة تدعم الكهرباء بـ100 مليار جنيه سنويًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الكهرباء:4.1 تريليون جنيه استثمارات لدعم الشبكة ولا نية لتخفيف الأحمال في الصيف
أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار البقوليات وكرتونة البيض تسجل 100 جنيه .. أسعار السلع اليوم

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، تحركات متباينة، مع ميل واضح نحو الانخفاض في أسعار العديد من المنتجات، خاصة المكرونة والعدس والفول المجروش وزيوت الطعام، في حين سجلت بعض السلع ارتفاعات محدودة، من بينها الأرز والمكرونة السائبة وبعض أنواع الشاي. وعلى جانب آخر، شهدت أسعار البيض تحركات مختلفة بين الأنواع، مع ارتفاع سعر كرتونة البيض العادية والبيض الأبيض والأحمر، مقابل تراجع سعر كرتونة البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم الأحد 2 أغسطس 2026

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 103.67 جنيه، بزيادة قدرها 1.31 جنيه.

بلغ سعر البيضة البيضاء نحو 4.53 جنيه، بزيادة قدرها 0.23 جنيه.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

سجل سعر البيضة الحمراء نحو 4.65 جنيه، بزيادة قدرها 0.28 جنيه.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 123.42 جنيه، بتراجع قدره 2.23 جنيه.

سجل سعر البيضة البلدي نحو 5.18 جنيه، بزيادة قدرها 0.07 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل متوسط سعر الفول المعبأ نحو 61.54 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 2.20 جنيه.

بلغ سعر الدقيق المعبأ نحو 26.03 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.06 جنيه.

سجل زيت عباد الشمس نحو 96.96 جنيه للتر، بتراجع قدره 4.59 جنيه.

أسعار البقوليات

بلغ سعر السكر المعبأ نحو 34.06 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.39 جنيه.

سجل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام نحو 22.67 جنيه، بتراجع قدره 6.03 جنيه.

بلغ سعر المكرونة المعبأة للكيلو نحو 28.56 جنيه، بانخفاض قدره 0.14 جنيه.

سجل متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح نحو 66.31 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 3.61 جنيه.

بلغ سعر العدس المعبأ الصحيح في سعر آخر مسجل بالبيانات نحو 63 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره 6.92 جنيه.

سجل الفول المعبأ المجروش نحو 59.45 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 6.35 جنيه.

بلغ سعر شاي العروسة 40 جرام نحو 10.78 جنيه للعبوة، بانخفاض قدره 0.44 جنيه.

سجل سعر العدس الأصفر المعبأ نحو 65.92 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 3.08 جنيه.

البقوليات

بلغ سعر زيت الذرة نحو 114.36 جنيه للتر، بانخفاض قدره 7.78 جنيه.

سجل متوسط سعر الشاي نحو 231.27 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 17.57 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 34.94 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.34 جنيه.

بلغ سعر المكرونة السائبة نحو 26.02 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.02 جنيه.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام نحو 19.84 جنيه للعبوة، بزيادة قدرها 0.39 جنيه.

أسعار السلع اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

جولة محافظ قنا

محافظ قنا: حظر سير التوكتوك في مدينة فرشوط وعمل خطوط سيرفيس للقرى| صور

أقل 10 جامعات أهلية تكلفة في مصر 2026.. المصروفات والتفاصيل

أقل 10 جامعات أهلية تكلفة في مصر 2026.. المصروفات والتفاصيل

إسرائيل توسع الحواجز داخل غزة.. نزوح جديد للعائلات وسط اتهامات بتغيير "الخط الأصفر"

إسرائيل توسع الحواجز داخل غزة.. نزوح جديد للعائلات وسط اتهامات بتغيير الخط الأصفر

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد