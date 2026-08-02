انخفاض أسعار البقوليات وكرتونة البيض تسجل 100 جنيه .. أسعار السلع اليوم

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، تحركات متباينة، مع ميل واضح نحو الانخفاض في أسعار العديد من المنتجات، خاصة المكرونة والعدس والفول المجروش وزيوت الطعام، في حين سجلت بعض السلع ارتفاعات محدودة، من بينها الأرز والمكرونة السائبة وبعض أنواع الشاي. وعلى جانب آخر، شهدت أسعار البيض تحركات مختلفة بين الأنواع، مع ارتفاع سعر كرتونة البيض العادية والبيض الأبيض والأحمر، مقابل تراجع سعر كرتونة البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم الأحد 2 أغسطس 2026

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 103.67 جنيه، بزيادة قدرها 1.31 جنيه.

بلغ سعر البيضة البيضاء نحو 4.53 جنيه، بزيادة قدرها 0.23 جنيه.

سجل سعر البيضة الحمراء نحو 4.65 جنيه، بزيادة قدرها 0.28 جنيه.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 123.42 جنيه، بتراجع قدره 2.23 جنيه.

سجل سعر البيضة البلدي نحو 5.18 جنيه، بزيادة قدرها 0.07 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل متوسط سعر الفول المعبأ نحو 61.54 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 2.20 جنيه.

بلغ سعر الدقيق المعبأ نحو 26.03 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.06 جنيه.

سجل زيت عباد الشمس نحو 96.96 جنيه للتر، بتراجع قدره 4.59 جنيه.

بلغ سعر السكر المعبأ نحو 34.06 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.39 جنيه.

سجل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام نحو 22.67 جنيه، بتراجع قدره 6.03 جنيه.

بلغ سعر المكرونة المعبأة للكيلو نحو 28.56 جنيه، بانخفاض قدره 0.14 جنيه.

سجل متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح نحو 66.31 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 3.61 جنيه.

بلغ سعر العدس المعبأ الصحيح في سعر آخر مسجل بالبيانات نحو 63 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره 6.92 جنيه.

سجل الفول المعبأ المجروش نحو 59.45 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 6.35 جنيه.

بلغ سعر شاي العروسة 40 جرام نحو 10.78 جنيه للعبوة، بانخفاض قدره 0.44 جنيه.

سجل سعر العدس الأصفر المعبأ نحو 65.92 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 3.08 جنيه.

بلغ سعر زيت الذرة نحو 114.36 جنيه للتر، بانخفاض قدره 7.78 جنيه.

سجل متوسط سعر الشاي نحو 231.27 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 17.57 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 34.94 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.34 جنيه.

بلغ سعر المكرونة السائبة نحو 26.02 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.02 جنيه.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام نحو 19.84 جنيه للعبوة، بزيادة قدرها 0.39 جنيه.