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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 1-8-2026.. ارتفاع الشاي والزيوت والبيض

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 1 أغسطس 2026، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار عدد من المنتجات، على رأسها الشاي والزيوت والسكر والبقوليات والبيض، بينما تراجعت أسعار المكرونة المعبأة والعدس وشاي ليبتون، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق.
 

الشاي والزيوت يقودان الارتفاعات
 

سجل الشاي أكبر زيادة بين السلع الغذائية، بعدما بلغ متوسط سعره 245.83 جنيهًا للكيلو، بارتفاع قدره 13.29 جنيهًا.
 

كما ارتفع متوسط سعر زيت الذرة إلى 120.30 جنيهًا للتر، بزيادة 3.41 جنيه، وسجل زيت عباد الشمس 100.22 جنيهًا للتر، بارتفاع 2.20 جنيه، فيما بلغ متوسط السعر الآخر لزيت عباد الشمس 99.14 جنيهًا للتر، بزيادة 1.12 جنيه.
 

أسعار السلع الغذائية اليوم
 

الأرز المعبأ: 34.78 جنيهًا للكيلو.
الدقيق المعبأ: 26.74 جنيهًا للكيلو.
السكر المعبأ: 35.68 جنيهًا للكيلو.
الفول المعبأ: 63.30 جنيهًا للكيلو.
الفول المجروش: 62.98 جنيهًا للكيلو.
العدس الأصفر المعبأ: 68.64 جنيهًا للكيلو.
العدس الصحيح (متوسط آخر): 69.60 جنيهًا للكيلو.
المكرونة السائبة: 26.24 جنيهًا للكيلو.
المكرونة المعبأة (400 جرام): 22.77 جنيهًا.
المكرونة المعبأة (1 كجم): 28.48 جنيهًا.
العدس الصحيح المعبأ: 64.06 جنيهًا للكيلو.
شاي العروسة 40 جرامًا: 11.24 جنيهًا.
شاي ليبتون 40 جرامًا: 13.12 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم
 

واصلت أسعار البيض ارتفاعها بشكل طفيف، وجاءت كالتالي:
كرتونة البيض الأبيض: 106.78 جنيهًا.
البيضة البيضاء: 4.38 جنيه.

كرتونه البيض الأحمر : 110جنيه 
البيضة الحمراء: 4.46 جنيه.
كرتونة البيض البلدي : 123.33 جنيهًا.
البيضة البلدي: 5.02 جنيه.
 

الأسواق تترقب تحركات الأسعار
 

تعكس تحركات أسعار السلع الغذائية استمرار التباين في الأسواق نتيجة تغيرات العرض والطلب، مع ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الأساسية مقابل تراجع محدود في بعض الأصناف، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات أسعار السلع الغذائية الأساسية.

السلع الغذائية البيض الشاى

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