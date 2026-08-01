تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال في قبل انطلاق الموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، استعداداته للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية منافسات الموسم الماضي، ضمن خطة الإعداد التي تستهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن المدير الفني معتمد جمال استقر على تشكيل جهازه المعاون، والذي سينضم إلى معسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة.

وضم الجهاز المعاون كلًا من:

إبراهيم صلاح مدربًا عامًا.

صلاح سليمان مدربًا مساعدًا.

أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

وفي الوقت نفسه، أشار أحمد عبد الباسط إلى أن حسام الزناتي، مساعد المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي، يعد الأقرب لتولي منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، بعدما تواصل معه مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، مع وجود تمسك كبير بإتمام الاتفاق.

وأوضح أن الملف لا يزال مرتبطًا ببعض الترتيبات الخاصة بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل لاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتجه مجلس إدارة الزمالك إلى خيار بديل لشغل المنصب.

وعلى صعيد الاستعدادات، قرر الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، خضوع جميع اللاعبين لكشف طبي شامل، للاطمئنان على حالتهم الصحية واستكمال الفحوصات اللازمة قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وتتضمن الفحوصات قياسات بدنية واختبارات طبية شاملة لتقييم جاهزية اللاعبين، ووضع برامج تدريبية تناسب الحالة البدنية لكل عنصر، بما يساعد على الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد.

كما يركز الجهاز الفني على متابعة حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، إلى جانب تقييم العناصر الصاعدة التي ستحصل على فرصة خلال المرحلة المقبلة، قبل الانتقال إلى التدريبات الفنية والخططية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.